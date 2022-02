Nuevo protocolo para las aulas

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, elaboró y publicó el Protocolo para la Prevención y Control de Covid-19 en Establecimientos Educativos, aplicable a los niveles Inicial, Primario y Secundario desde febrero de 2022. Al mismo puede accederse en “Protocolos y Recomendaciones” sobre esta enfermedad, en el portal del Gobierno Provincial.El protocolo “fue elaborado por la Dirección de Epidemiología de la provincia de Santa Fe, adaptado del documento realizado por las áreas técnicas del Ministerio de Salud de la Nación, con los aportes recibidos del Ministerio de Educación de la Nación, UNICEF, OPS, Sociedad Argentina de Pediatría y Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, las y los ministros de salud de las jurisdicciones y el Consejo Consultivo Educativo”, expresaron desde el Ministerio de Salud provincial.ORIENTAR Y ACTUALIZARLAS FORMAS DE PREVENCIÓNPor otra parte, aclararon que las definiciones del documento “están destinadas a orientar y dirigir las acciones de prevención y control (aislamiento de casos, rastreo y cuarentena de contactos, seguimiento). No deben interpretarse ni utilizarse como conceptos para realizar diagnósticos médicos clínicos”. “El manejo clínico de los casos dependerá de la evaluación médica, los diagnósticos diferenciales, la interpretación de los resultados de laboratorio realizados por el médico tratante y la evolución del paciente”, profundizaron desde Epidemiología de la provincia. Y concluyeron enfatizando y recordando que “las medidas de prevención reducen el riesgo de contagio pero no lo eliminan completamente”, al mismo tiempo que “un aula ‘cuidada y segura’ es un aula donde se combinan todas las medidas posibles de protección, que se listan y desarrollan en profundidad en el documento antes mencionado y ya accesible a todos los ciudadanos”.PREPARATIVOSEn tanto, la ministra de Educación, Adriana Cantero, brindó detalles este martes de los esfuerzos que se vienen realizando desde el gobierno de la provincia con miras al inicio del ciclo lectivo 2022 en Santa Fe: “Hemos trabajado todo el verano, muy expectantes con esta posibilidad de que la Argentina y la provincia de Santa Fe recuperen la presencialidad plena y cuidada porque la pandemia aún no se ha ido y será una presencialidad con protocolos de cuidado, pero continua”. En ese sentido, la ministra aseguró que “trabajamos mucho en la preparación de los espacios y también en las reuniones paritarias. Hemos estado conversando con todos los sectores docentes acerca de cuáles son las expectativas para el ciclo lectivo 2022”. Por otro lado, Cantero explicó que el Ministerio también se encuentra abocado al mantenimiento edilicio de varios establecimientos escolares. En ese marco, durante la presente jornada, mantuvo un encuentro con autoridades de la escuela N°6392 “Carlos Javier Benielli” de la ciudad de San Lorenzo. Al respecto, la titular de Educación manifestó: “Hoy nos hemos reunido con las autoridades de la escuela, con las supervisoras, el director regional, la coordinadora pedagógica para tratar el tema”, y agregó: “La comunidad de San Lorenzo ha estado movilizada en torno al problema de esta escuela que ha evidenciado dificultades estructurales en su edificio. Por lo tanto, nos reunimos para contarles todo lo que el Ministerio ha hecho en prevención, cuál será la resolución definitiva, la intervención edilicia que se necesita en la escuela, y cómo nos vamos a organizar durante este ciclo lectivo para que los chicos tengan clases normalmente”.