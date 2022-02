Ficha técnica de la encuesta

Tamaño muestral: 80 empresas de 21 sectores industriales. Representan aprox. el 68% del empleo total y el 61% de la facturación industrial. Tipo de muestreo: Muestreo no probabilístico, de tipo discrecional, estratificado según sector de actividad y personal ocupado. Trabajo de campo: Enero de 2022, segunda quincena.

* La tercera ola de COVID en Santa Fe: de los 650.000 casos confirmados en Santa Fe desde el inicio de la pandemia, casi el 30% fueron confirmados entre mediados de diciembre de 2021 y finales del mes de enero de 2022.

* Situación económica de las empresas: la mitad percibe un comienzo de año más auspicioso que el año anterior (de 38,8% a 50,1%).

* Utilización de la capacidad instalada: desde mediados del año 2020, la utilización promedio de la capacidad instalada se ubica en niveles elevados, en sintonía con la reactivación económica del período.

* Inversiones: el 52,3% de las empresas realizó inversiones durante el año 2021: adquisición de terrenos (2,5% de empresas), infraestructura de la producción (23,7%), adquisición de equipamiento crítico (31,3%), otra inversiones -vehículos, herramientas, otros- (16,4%). Nota: porcentajes calculados sobre el total de empresas relevadas.

El 55% de las empresas prevé realizar inversiones durante el año 2022 (principalmente compra de maquinaria, equipos e inversiones en infraestructura). Las dificultades para acceder a crédito y la caída en la rentabilidad empresarial limitan el despegue de la inversión. El 35% cuenta con algún proyecto que no puede ser realizado ante la falta de financiamiento.

* Financiamiento de las inversiones (persisten fuertes limitaciones para el acceso al crédito): el 72,4% de las empresas que realizaron inversiones durante el último año financiaron más del 75% de los costos de la inversión con capital propio. El 17,5% de las empresas presentó al menos un proyecto en un programa público y/o línea de financiamiento promocional y resultó desestimado.

* Evolución interanual del empleo industrial: el 62,3% modificó su estructura de personal durante el año 2021. Más de 320 nuevos puestos de trabajo es el balance neto entre las altas y las bajas del último año. En el año 2021 la industria recuperó el histórico segundo lugar en el ranking de creación de empleo directo de Rafaela.

Empleo industrial: el 32,5% prevé incorporar personal durante el año 2022 (solo el 3,8% infiere una reducción en su estructura de planta). El 25,7% considera que tiene una estructura de personal menor a la necesaria (vs. 10,1% que la estima mayor). El 30,4% ha realizado búsquedas laborales que quedaron vacantes por no conseguir personal con las características solicitadas (principalmente formación en oficios y para tareas de mantenimiento).

* Licencias por COVID: el 85,5% de las empresas contó con personal licenciado por COVID en el período Sep/21-Ene/22. El 43,8% de las empresas han dispensado más del 10% de la planta de personal en el período. Se incrementó fuertemente el ausentismo laboral por COVID a lo largo del año 2021.

* Endeudamiento: se redujo sensiblemente el endeudamiento impositivo y financiero de las empresas. El 13,8% tiene algún tipo de endeudamiento impositivo en situación de morosidad. El 3,8% presenta deudas con el sistema financiero en situación de morosidad.

* Exportaciones: el 53,8%* incrementaron sus envíos al exterior durante el año 2021, mientras que apenas el 7,7% redujo sus despachos. El 37,6%* prevé incrementos en las exportaciones durante los próximos doce meses (vs. 9,4% estima una caída de X). *Porcentaje calculado sobre las empresas que exportan (32,5% de la muestra).

* Materias primas e insumos: el 51,3% de las empresas tuvo dificultades en la compra de materias primas e insumos de sus principales proveedores. Crecieron en el último cuatrimestre del año los problemas de falta de stock y los fuertes incrementos en el costo de los insumos y las MP.

* Principales problemas de las empresas: elevado costo impositivo/presión tributaria; pérdida de rentabilidad empresarial; insuficiente capacidad instalada; elevados costos financieros y caída de ventas en el mercado interno.

* Rentabilidad: persisten y se acrecientan los problemas de rentabilidad de muchas empresas. El 70,1% de las empresas incrementaron su facturación total menos del 50% durante 2021. El 56,7% de las empresas tuvieron aumentos porcentuales en los costos de producción superiores al incremento en las ventas.

* Expectativas empresariales para los próximos 12 meses: el 40% prevén una mejora en la situación general de la empresa, mientras que sólo el 9% avizora un escenario peor para la firma durante 2022. El 44% pronostican incrementos en las ventas al mercado interno, sin cambios significativos en la rentabilidad empresarial. El 34% prevén incrementos en las horas trabajadas durante 2022, sólo 6% estiman una caída de esta variable.