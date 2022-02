Se presentaron los resultados del 10º Observatorio Industrial

Este martes, en el Salón de Usos Múltiples del Área Industrial se llevó a cabo la presentación de los resultados correspondientes al 10º Observatorio Industrial. Los mismos pusieron de manifiesto el crecimiento sostenido que viene teniendo el sector con un entramado empresarial más robusto y fortalecido con números generales que superan, incluso, los niveles de la prepandemia.

En ese marco, por iniciativa del Gobierno Provincial, se anunció un aporte de 9 millones de pesos que serán destinados a un proyecto que contempla la construcción de ciclovías y ciclocarriles para posibilitar un acceso seguro a las más de 3 mil personas que transitan diariamente ese espacio (trabajadores, trabajadoras y estudiantes que cursan sus estudios en el ITEC). Además, un plan de forestación para fortalecer las políticas ambientales y de sustentabilidad que lleva adelante el Estado local.

El citado aporte se suma a un total de 270 millones de pesos que el Área Industrial ha recibido en los últimos dos años, lo cual permite afirmar que se trata de la inversión más importante en la historia de nuestra ciudad. Un esfuerzo mancomunado entre los tres niveles del Estado y los empresarios, orientado a potenciar la producción y el empleo.

En la mencionada presentación estuvieron el intendente Luis Castellano; el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna; el secretario de Industria, Claudio Mossuz; el director ejecutivo del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), Diego Peiretti; y el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), Diego Castro.



TRABAJO EN CONJUNTO

Los resultados del 10º Observatorio Industrial fueron elaborados de manera conjunta por la Municipalidad de Rafaela; el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL); el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); el Centro Comercial de Rafaela y la Región (CCIRR); la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela (CIMR); el Instituto PRAXIS de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-Facultad Regional Rafaela); la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR) y la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf),

En esta oportunidad, se presentaron conclusiones sobre la base de 80 empresas locales pertenecientes a 21 sectores industriales, los cuales representan, aproximadamente, el 68 por ciento del empleo local y el 61 por ciento de la facturación industrial. El período analizado es septiembre-diciembre 2021. La mitad de las empresas transitan un comienzo de año más auspicioso que el anterior. Se crearon más de 320 nuevos puestos de trabajo directos durante 2021. Se redujo el endeudamiento privado y prevalecen expectativas favorables para lo que viene. En cuanto a las ventas internas, mostraron mejoras. Lo mismo se vivió en el mercado externo con notables incrementos interanuales en las exportaciones, abriendo un panorama alentador para el año que recién comienza.



TRABAJAR CON BASE

EN LA EVIDENCIA

Al finalizar, Luis Castellano dijo: “Se contó lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo, relevado, es que la industria está creciendo a muy buen ritmo. Es un dato alentador que nos provoca expectativas positivas hacia el futuro, pero también nos plantea desafíos concretos para trabajar que surgieron de planteamientos a partir de los resultados del Observatorio”. “Hay una necesidad de crédito, suelo industrial, falta de insumos y, fundamentalmente, la vinculación de la demanda laboral con la cantidad de jóvenes que necesitan terminar la escuela secundaria o aprender un oficio para poder ingresar a las empresas. En este sentido estamos trabajando de manera articulada el sector público y el privado. Esto es Gobierno Provincial, Municipal, instituciones del ámbito empresarial y de los trabajadores”, comentó.

“Hay que trabajar con base en la evidencia. La política tiene que tomar decisiones certeras porque estamos hablando de los recursos de la gente. Hay que medir y conocer el diagnóstico para diagramar políticas públicas que se orienten a invertir en donde es necesario. El 45 por ciento de la población de Rafaela tiene menos de 30 años. El desempleo, medido desde el 2019 hasta el 2021, bajó un punto. De nueve a ocho. De ese 8 por ciento de personas que no tienen trabajo, el 60 por ciento son menores de 30 años que no terminaron la escuela secundaria y, gran parte de esa población, son mujeres. Ahí debemos trabajar. Estamos en ese proceso para que puedan tener oportunidades ante la demanda de las empresas que necesita mano de obra calificada. Lo hacemos con programas locales y en coordinación con la Provincia”, explicó el intendente.



ACCESO SEGURO

En otro tramo, Castellano expresó su agradecimiento al gobernador Omar Perotti por el aporte de 9 millones de pesos para el desarrollo de un proyecto de construcción de ciclovías y ciclocarriles y un plan de forestación en ese sector: “Esto va a ayudar a que este Área Industrial, adonde concurren miles de trabajadores diariamente, tengan un lugar para seguro para acceder. Además, el plan de forestación, que es parte de la identidad rafaelina, y que contribuye a nuestra política ambiental y de sustentabilidad”.



DEMANDA DE RECURSOS

Por su parte, Daniel Costamagna expresó: “Hay una crisis de crecimiento que tienen que ver con una gran demanda en cuanto a recursos humanos, la formación en oficios, en la tecnología que necesitando este crecimiento que está teniendo la industria santafesina”. “Lo que vivimos hoy es un ejemplo de empujar juntos, luchar junto con los actores por sus problemáticas y han quedado líneas de trabajo que tienen que ver con módulos de capacitación en oficios que las empresas manifestarán cuáles son. También, tendremos una reunión con autoridades del Banco Nación en el marco del programa de asistencia financiera Santa Fe De Pie que se extenderá hasta el 30 de junio y está subsidiado por el Gobierno de la Provincia con tasas muy interesantes para inversión y crecimiento”, comentó. “Tenemos la oportunidad de consolidar el crecimiento de Santa Fe, manteniendo el liderazgo en la captación de empleo formal, el incremento de la actividad industrial y,fundamentalmente, de las exportaciones ya que el 2021 fue el mejor de los últimos ocho años”, concluyó.



DATOS CON INFORMACIÓN LOCAL

A su tiempo, Diego Peiretti manifestó: “Quiero destacar la importancia que reviste para Rafaela contar con el ICEDeL ya que es el Instituto que construye la información. En este caso, en articulación con la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, generamos esta herramienta que ofrece datos puntuales sobre la coyuntura de la industria. Observamos la consolidación de algunas variables que posibilitan el crecimiento del sector industrial que viene liderando la recuperación económica de nuestra ciudad y nuestro país”. “En ese marco, es importante destacar el esfuerzo que hace el Estado acompañando a la inversión privada. La competitividad de las industrias no depende solo de lo que hagan puertas adentro, sino también en el espacio en donde se radican. Ese espacio, que es el Área Industrial, ha tenido inversiones por más de 270 millones de pesos en los últimos dos años. Es la más importante en la historia de Rafaela y tiene que ver con una mirada compartida entre los tres niveles del Estado sobre la producción y el trabajo”. Finalmente, Diego Castro indicó: “Es bueno ver que los números van mejorando. La actividad económica, sobre todo en el área industrial, están muy bien. Esta situación genera nuevos desafíos para seguir trabajando juntos en mano de obra calificada, acompañamiento para el acceso a fuentes de financiamiento para poder seguir con este empuje que es real y se nota. Tener estadísticas locales adquiere un valor fundamental para seguir trabajando de manera articulada”. También participaron de la presentación la directora del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Melina Gaspoz; el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT Rafaela), Roberto Oesquer; representantes del sector empresario del Área Industrial e integrantes del equipo del ICEDeL.