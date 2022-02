Nueva serie de comics

El mítico universo de "Wild Cards", que en 1985 ideó junto a un grupo de amigos el escritor George R.R. Martin, autor de "Juego de Tronos", será transportado al universo del cómic en una saga que bajo el título "Wild Cards: The Drawing of Cards" ("Comodines: El sorteo de cartas") ofrecerá la primera entrega en junio de esta historia ambientada en un mundo transfigurado por la aparición de los superpoderes, difundió Eldestape.comLa serie será desarrollada para Marvel por el autor de algunos cómics sobre "Wolverine", Paul Cornell, y el artista Mike Hawthorne, conocido por su trabajo sobre "Daredevil".Hace casi 37 años, George R. R. Martin y sus amigos se encontraban jugando "Superworld", un juego de rol que permite crear personajes para usarlos en las partidas. Al autor de "Juego de Tronos" se le ocurrió entonces escribir una novela acerca de su avatar preferido, "Tortuga". Como el desarrollo del juego había surgido del grupo entero, el narrador sugirió un ejercicio de creación colectiva.Así nació "Wild Cards", una intrigante serie literaria que explora lo que sucedería si varios individuos adquirieran poderes fantásticos y cómo esta condición impactaría en su cotidianidad. Martin afirmó en una entrevista que si bien sus amigos eran fanáticos de los cómics, quisieron descorrerse del género y apostar a una estructura narrativa que dejara lugar para la experimentación.Basada en las historias de Harold Waldrop, Roger Zelazny y Martin como la gran cabeza creativa y editora, la serie abarca hoy más de 25 novelas y 20 relatos cortos y ha sido escrita por más de 40 autores a lo largo de tres décadas: algunas son novelas escritas por un solo miembro del grupo mientras otras son antologías en donde Martin no participa, aunque suele involucrarse en ellas desde la edición junto con la guionista de ciencia-ficción Melinda S. Snodgrass.Los libros cuentan la historia alternativa de una era posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la que el mundo es asolado por el virus alienígena "Wild Card", capaz de matar a aquellos que lo contraen -siendo las víctimas llamadas 'reinas negras'- o bien darles una forma mutada -'Jokers'- o, en el caso de los más afortunados, llamados "Ases"', otorgarles superpoderes que los pueden convertir en héroes o villanos.El autor de "Juego de Tronos" afirmó en un comunicado publicado por Marvel que trabajar con el líder de la franquicias de superhéroes supone para él un "privilegio" y que está expectante por ver la saga colectiva convertida en un cómic: "Como mis fans ya sabrán, 'Wild Cards' ocupa un lugar especial en mi corazón", indicó, en el citado texto.Con información de Télam