"Se van a encontrar con el jugador de las mismas ganas"

El regreso de Nicolás Aguirre a la Crema se hizo realidad oficialmente este martes, cuando se sumó a los entrenamientos del plantel que dirige Rubén Darío Forestello en el predio "Tito Bartomioli". El volante zurdo que lograra el ascenso a primera división en la temporada 2010/11 de un torneo indudablemente muy distinto al actual, expuso sus sensaciones sobre este momento especial, volviendo a los 31 años a vestir la camiseta de Atlético de Rafaela.

"Tengo mucha alegría, nostalgia, sensaciones encontradas. Hacía mucho tiempo que no venía a la ciudad y a la institución. Después de haber logrado el ascenso en 2011, me siento muy feliz de ser parte otra vez del club", expresó en declaraciones al área de prensa de la entidad de barrio Alberdi.

Sobre esta definición en cuanto a la negociación, puntualizó que "cuando existió la posibilidad hasta ultimo momento esperé el llamado de Atlético, se hicieron las cosas muy rápido ya que tenía muchas ganas de venir acá. Tanto yo como mi familia la pasamos muy bien, fuimos muy felicies en ese tiempo, asi que esperemos que las cosas vayan de la mejor manera no solo en lo deportivo, sino en lo institucional también para tratar de disfrutar".

El "Bicho" repasó el grato recuerdo de hace 11 años, expresando que "sin dudas que el primer recuerdo fue el partido en Tucumán, esa victoria era coronar un año magnífico. Era un equipo que sabía lo que quería, que era superior al resto, era un grupo humano muy bueno. Luego uno se detiene y piensa lo difícil que es la categoría, nosotros haber logrado el ascenso antes del final del torneo toma mucho mas valor. Hoy la categoría cambió, hay muchos más partidos y hay que tener paciencia, asi que ojalá el hincha de Atlético nos apoye y tratar juntos de llegar lo mas lejos posible".

Consultado sobre cómo es hoy Nicolás Aguirre luego de más de una década, destacó que "hoy once años después, con un recorrido importante en primera, de varios campeonatos, de cosas que me han tocado pasar me encuentra mucho mas maduro, las cosas las asimilo de manera diferente. Pero sin dudas que se van a encontrar con el jugador de las mismas ganas, con el deseo de ganar, como me ha pasado siempre y me moviliza como futbolista. Uno tiene que tener ese deseo de ganar, para la camiseta que representa y la camiseta de Atlético tiene mucha historia. Para quedar en la historia del club hay que hacer las cosas muy bien, y esperemos hacerlo asi".