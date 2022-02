Fernández y Massa se reunieron en la Rosada

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El presidente Alberto Fernández mantuvo ayer una reunión de dos horas con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en momentos en que se ultiman los detalles del proyecto de acuerdo por el pago de la deuda al FMI y el apoyo en las distintas bancadas para aprobarlo.El líder del Frente Renovador arribó a la Casa Rosada a las 16:23 y poco antes de las 18:30 se retiró sin hacer declaraciones a los periodistas acreditados en la sede gubernamental.Se rumorea que este viernes podría ingresar al Congreso el proyecto (será por Diputados) y durante el encuentro el mandatario le pidió a Massa que su tratamiento "sea ágil", supo NA.El Gobierno busca enviar el proyecto de ley de acuerdo con el FMI antes del próximo martes 1° de marzo, cuando se pondrá en marcha el período de sesiones ordinarias del Congreso.Pero antes se está a la espera del visto bueno del staff del organismo financiero internacional al principio de acuerdo entablado a fines de enero, para luego poder dar el paso siguiente de presentar el proyecto en el parlamento.Cerca de Alberto Fernández pretenden que se logre enviar antes del discurso de apertura de sesiones así el mandatario podrá dar un mensaje más centrado en el futuro y no tan atado al tema de la deuda."Cuando el proyecto llegue al Congreso no se va a poder cambiar, porque es el acuerdo con el Fondo. Se aprueba por sí o por no", subrayaron fuentes de Casa Rosada a NA.Luego de la reunión que mantuvo el miércoles pasado el directorio ejecutivo del FMI para discutir el estado de las negociaciones con Argentina, fuentes oficiales reflexionaron: "Se vio que todo estaba mucho más acelerado de lo que nosotros suponíamos"."El staff presentó y el Board del FMI dijo vamos . Se quejaron, pero aprobaron. Igual, no queda mucho. Si el Board te aprobó lo que presentaste, mucho no lo podés cambiar", argumentaron las mismas fuentes.