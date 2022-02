El nuevo embate contra la Justicia

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional rechazó "categóricamente" la idea que el Gobierno dijo que formará parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): la revisión de los regímenes jubilatorios de jueces y embajadores.

Ante la posibilidad de que se revise el sistema jubilatorio de sus afiliados y representados la Asociación de Magistrados lo consideró "un embate más a la independencia judicial".

Tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro de Economía, Martín Guzmán, habían dicho que no habrá reforma jubilatoria de acuerdo a lo que se negocia por estos días con el FMI para rubricar el convenio por la deuda argentina. Sin embargo dijeron sí habrá un estudio específico sobre regímenes especiales, como los que abarcan a jueces y embajadores. Dejaron fuera de la revisión a las jubilaciones de los docentes.

El ministro Guzmán dijo en su cuenta de Twitter: "No habrá ninguna reforma jubilatoria". Y agregó: "Nuestro Gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas. Se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley".

Mediante un comunicado, la Asociación que representa a jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial, le contestó al Gobierno y señaló que "rechaza categóricamente cualquier modificación que, una vez más, intente alterar el régimen jubilatorio de magistrados/as y funcionarios/as, erróneamente considerado de privilegio, conforme lo viene planteando en los distintos procesos judiciales en trámite".

En el comunicado se critica también las políticas económicas de los últimos años: "El régimen de jubilación del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos en nada incide sobre el endémico problema económico que azota a la República Argentina desde hace décadas; ello obedece, entre otros múltiples factores, a la falta de programas económicos responsables".

La Asociación que representa a la jueces concluyó que "debe recordarse que el Poder Judicial y los Ministerios Públicos aportan por encima de cualquier funcionario público y sus haberes previsionales no deben ser utilizados como variable de ajuste permanente, como consecuencia de la inoperancia de las políticas económicas".

Guzmán había agregado que: "en la misma línea, se realizará un estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzados por la Ley 27.546, que analice opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional".

De acuerdo a datos brindados por Anses, los retirados del Poder Judicial ganan en promedio $385.181, con información hasta diciembre pasado. Un total de 7.252 personas son beneficiarios de este régimen jubilatorio especial.

Dentro de ese universo hay casos diferentes. Ese ingreso promedio se divide en dos rubros distintos: jubilaciones y pensiones. Para el primer caso, el haber promedio fue en diciembre de $410.276 y correspondió a 5.536 personas, mientras que unas 1.716 personas cobraron pensiones por un monto promedio de 304.220 pesos. El 60% de los beneficiarios de este régimen son mujeres, principalmente por el peso que tienen en el total de las pensiones (88 por ciento).