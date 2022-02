Diputados reclaman derogación de la Ley

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Un grupo de diputados nacionales de la oposición encabezados por Gerardo Milman (PRO) presentó ayer un proyecto para derogar la Ley 27.604 de Manejo del Fuego sancionada a fines del 2020 con el impulso de Máximo Kirchner, que prohíbe el cambio de la actividad desarrollada en los campos afectados por incendios.

En el marco de la catástrofe ígnea que está arrasando vastas superficies naturales y productivas de la provincia de Corrientes, el legislador busca dejar sin efecto la iniciativa que, a su entender, "presume que los tenedores de tierras son responsables de provocar incendios con un objetivo de interés inmobiliario".

"Pedimos la derogación de la Ley 27.604 que fue impulsada por Máximo Kirchner donde presume que los tenedores de tierras son responsables de provocar incendios con el objetivo de obtener un interés inmobiliario y prohibiendo la venta de las mismas tierras incendiadas", expresó el diputado del PRO en su cuenta de Twitter.

Para el legislador que responde al espacio comandado por Patricia Bullrich, la ley vigente no contempla que "los incendios pueden ser provocados por otros factores como los naturales (cambio climático, sequía, etc.)".

"Por eso, esta Ley no aportó nada. Solo un lastre más para los propietarios de tierras. Y por lo cual pedimos su inmediata anulación", remató Milman en su publicación.

En realidad, el texto de la norma no habla de presunción de culpabilidad de los tenedores de tierras cuando se produce un incendio, pero sí estipula que "no se podrá cambiar el uso" de las zonas afectadas "para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo destino" que tenían al momento del siniestro.

En este sentido, la ley fija un plazo de 60 años para "los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales" y de 30 años cuando se trate de una zona agrícola, donde tampoco se podrá modificar la actividad previa al incendio.

El proyecto de derogación de la ley 27.604 encabezado por Milman también es cofirmado por Fernando Iglesias, Waldo Wolff, José Luis Espert, Omar de Marchi, Gabriel Chumpitaz, Soher El Sukaria, Victoria Morales Gorleri, Alfredo Schiavoni, Laura Rodríguez Machado y Gustavo Santos, entre otros legisladores.