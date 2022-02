El descargo que realizó el presidente Fernández

BUENOS AIRES, 22 (NA). - En un nuevo capítulo de cruces, el presidente Alberto Fernández rechazó ayer las críticas de la oposición por el rol del Estado nacional en los incendios en Corrientes y sostuvo que se ha hecho todo lo que estaba "al alcance" pero sin hacer promoción en Twitter.

"Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance", aseguró el mandatario durante la inauguración del Nuevo Polideportivo en Santa Clara del Mar.

"En Corrientes, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, durante todo el fin de semana y antes también. Hablé con su gobernador. Tenemos puestas todas nuestras fuerzas para ayudar", afirmó Fernández.

A la vez, el jefe de Estado destacó que Corrientes está viviendo "una tragedia" que tiene a toda la sociedad en vilo.

Y continuó: "Lo que es verdad es que no hacemos tuits por eso ni hacemos publicidad con esto, pero hemos mandado a todos nuestros bomberos, brigadistas, hidrantes, aviones, todas nuestras fuerzas de seguridad, el ministro de Agricultura y el vicejefe de Gabinete para poner todo en funcionamiento".

También, afirmó: "Porque la Argentina es una sola, no hay una Argentina del centro y una periférica, ni pueblitos y ciudades. Hay argentinos que necesitan que la Argentina se levante, y con esa decisión es que queremos encarar el futuro".

En la misma sintonía, el Presidente pidió confianza, y aseguró que "ninguna obra se detendrá" tras la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"No va a haber acuerdo con el Fondo que detenga el crecimiento que vamos a imponer", vociferó, y agregó: "Y que los jubilados estén muy tranquilos, porque seguiremos trabajando para mejorar día a día y no hay ningún acuerdo que diga que vamos a frenar el incremento de sus jubilaciones".

Por otro lado, el mandatario criticó "las mentiras instaladas" en torno a las implicancias de la negociación, y señaló que asumió el compromiso de "ordenar una economía desquiciada" heredada del Gobierno anterior.

"Vamos a ordenar la economía sin que nadie quede postergado en la Argentina", prometió de cara al auditorio completo, al que viajó junto a la diputada Victoria Tolosa Paz, la secretaria de Deportes, Inés Arrondo, y al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

"Lo que les pido es que me ayuden. Vamos a poner de pie a este país. Es mentira que somos un país de cuarta, tenemos la mejor sociedad del mundo. Vamos a ponernos de pie. El futuro que construyamos depende de nosotros. Quiero ser el Presidente de un gran país y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, solo les pido que me ayuden", concluyó el jefe de Estado en un enérgico discurso.