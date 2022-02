Rechazaron la apelación de Echegaray

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La Cámara Federal de Casación rechazó una apelación del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, contra su procesamiento por presunta intervención en el proceso de rescate de la imprenta Ciccone Calcográfica, por el que fue condenado el ex vicepresidente Amado Boudou.

Echegaray está procesado por "abuso de autoridad", ya que -según la Cámara Federal- intervino de manera irregular en el procedimiento en el que la AFIP se pronunció a favor del plan para levantar la quiebra de Ciccone.

"La resolución recurrida -procesamiento confirmado por la Cámara de Apelaciones del fuero- no forma parte de las decisiones especialmente previstas por la ley como recurribles en la presente instancia ya que no supera el límite de impugnabilidad objetiva previsto", dijeron los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.

El máximo tribunal penal explicó que no se trata "de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones, o de aquellos que deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena".

El fallo no se mete con el fondo de la cuestión sino que declara "inadmisible" en esta etapa la formulación de argumentos de la defensa de Echegaray, a cargo de los abogados León Arslanián y Martín Arias Duval.

"El recurrente no ha precisado los concretos actos procesales que le habrían irrogado algún perjuicio a su asistido; y dicha imprecisión comporta la ausencia de demostración de agravio concreto y actual por parte de la defensa con relación al acto procesal en cuestión", añadieron los camaristas.

El fallo atribuye a la apelación "una mera disconformidad con la solución arribada por la instancia anterior, careciendo sus planteos de aptitud suficiente para habilitar esta instancia revisora".

A mediados de 2021, la Cámara Federal -en un fallo de los jueces Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia- consideró que Echegaray había cambiado de postura (primero, pidiendo la quiebra de Ciccone y, luego, favoreciendo su levantamiento con un plan de facilidades de pago) sin razón que lo explicara.