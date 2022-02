La respuesta de Carignano

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, le respondió al ex mandatario Mauricio Macri, quien aseguró que el país vive "el mayor éxodo" de la historia."Lo que no podemos decir alegremente son las barbaridades que dijo el ex presidente (Mauricio Macri) sin ningún número detrás que lo avale. Durante su gestión no existían las estadísticas de las personas que se iban", aseguró Carignano.El ex mandatario publicó una carta a través de sus redes sociales en la que asegura que la Argentina está ante el "mayor éxodo de la historia"."Lo que vimos parece la carta, muy dolida, de un espectador de la realidad y la verdad es que no lo es. Tiene mucha culpa si la gente se está yendo, ya que la deuda que no han dejado es impagable", afirmó la directora de Migraciones.Además, manifestó: "Es mentira que estamos ante el peor éxodo de la historia, seguramente eso fue en 2001, pero no tengo los números en la mano para titular algo así".