La oferta de Nación a los docentes

El Gobierno propuso este lunes un aumento de un 45,46% a los cinco gremios docentes que se abonará en cuatro tramos. Así se lo hicieron saber a los referentes gremiales en un encuentro que mantuvieron los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; y de Educación, Jaime Perczyk. La oferta nacional llegó un día antes que el gobierno de la provincia de Santa Fe se siente con los maestros para hacerles su propuesta de aumento.A nivel nacional se trató de la tercera reunión en busca de un acuerdo salarial para los trabajadores de la educación, donde se conversó que los aumentos serían del 21,21% en marzo, 8,08% en junio, 8,08% en agosto y 8,08% en septiembre, y daría un total de 45,46% de aumento anual. "No hay acuerdo. Es una propuesta que vamos a analizar en el Congreso del viernes", marcó el secretario general de CTERA y secretario general adjunto de UTE, Eduardo López, en diálogo con Télam. “Lo destacable es que este aumento es para un primer tramo, para una primera oferta semestral que volverá a revisarse en el mes de septiembre. No es para todo el año. La oferta del gobierno es para el primer semestre”, expresó Sergio Romero, secretario general de UDA.El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, dijo ayer que "el 2 de marzo en la Argentina va a haber 15 millones de chicos en la escuela", al informar sobre la propuesta de más del 45% de aumento elevada a los gremios docentes en las negociaciones por la paritaria salarial. "Lo que hicimos fue consensuar una propuesta, hoy la hicimos pública y se la dimos a los gremios, que tienen sus mecanismos institucionales para definirla, pero va a haber acuerdo", sostuvo Perczyk. Sobre el tema, el titular de la cartera educativa marcó que "es una buena noticia para la Argentina el compromiso de que los trabajadores de la educación le ganen a la inflación". El funcionario explicó que esto implica "llevar el salario mínimo nacional garantizado a 50 mil pesos a partir del 1 de marzo y 60 mil en septiembre", cuando se volverá a revisar "para volver a cumplir el compromiso de que los salarios de los trabajadores le ganen a la inflación".Perczyk también sostuvo que hay "una inversión grande del Gobierno nacional" en educación y llevó "tranquilidad" a los padres sobre el inicio del ciclo lectivo. "El 2 de marzo en la Argentina va a haber 15 millones de chicos en la escuela", confió, pero recordó que "no hay normalidad" y que el ciclo lectivo se iniciará "en pandemia". Agregó que el Gobierno va recuperando a los alumnos que abandonaron la escuela en la pandemia de coronavirus. "Hemos recuperado miles de chicos, creemos que todavía nos siguen faltando algunos", expresó. Y marcó que algunos volverán "con la presencialidad" y a otros con la ampliación de las becas Progresar que anunció el presidente Alberto Fernández días atrás, entre otras acciones.