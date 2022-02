2.940 estudiantes se encuentran fortaleciendo “trayectorias débiles”

Desde el 7 de febrero y hasta fin de mes, alumnos santafesinos que hayan finalizado el 2021 con trayectorias débiles o intermitentes, se encuentran en un proceso para afianzar contenidos, fortalecer el aprendizaje, y lograr la tan mentada intensificación pedagógica.De acuerdo a lo informado por el coordinador de la Regional III de Educación, Gerardo Cardoni, luego de acceder a los números que cada escuela –tanto de nivel primario como de secundaria- aportó, se conoció que en Rafaela, unos 2.940 alumnos se encuentran en esta instancia, de los cuáles 1.040 son de nivel primario. En tanto, en toda la región hay 6.200 estudiantes que finalizaron el 2021 con trayectorias débiles o intermitentes.Otro dato a tener en cuenta, es que de 23.500 alumnos de primaria que tiene la Región III, el 10% se encuentra profundizando contenidos y en el nivel secundario ese porcentaje es mayor, ya que de 14.500 estudiantes que hay en total, 3.900 están atravesando esta etapa.“En secundaria, es en donde nosotros estamos haciendo mucho foco porque eso lo pudimos ver todos, que es más difícil sostener las trayectorias educativas y esto no es solamente por la pandemia, que si bien vino a profundizar esta problemática, esta es una situación que se viene observando desde hace años. Pensemos que la ley de obligatoriedad de secundaria es del 2006, es decir tiene 16 años y sabemos que es un proceso que va a llevar mucho tiempo. Nosotros desde el Ministerio de Educación y desde la Regional, pensamos que es una buena oportunidad dentro de todo lo malo que nos tocó vivir por la pandemia, para poder hacer una revisión y repensar cómo trabajar con estas trayectorias que vienen siendo frágiles o vienen siendo intermitente”, manifestó Cardoni.Acerca de cómo se lleva adelante el proceso de fortalecimiento durante febrero, el funcionario señaló que “como anteriormente se llamaba etapa de recuperatorio, a partir de este bienio atravesado por la crisis sanitaria y sus consecuencias, se desarrollan estas semanas tanto en primaria como en secundaria, destinada a lograr una profundización pedagógica y poder alcanzar la mayor cantidad de conocimientos que los estudiantes puedan internalizar; es mirar en qué espacios los estudiantes no lograron el 70% de lo que pide el Ministerio, volver sobre esas trayectorias y reforzar esos espacios curriculares que también se trabajan de manera conjunta. El esfuerzo y trabajo está en recomponer ese vínculo con la escuela y avanzar de esa manera hacia el ciclo lectivo 2022”.En cuanto a qué sucederá con aquellos estudiantes que no logren completar esas trayectorias durante esta instancia, Cardoni explicó que “tenemos toda esta semana de trabajo intensivo y en base a lo que resulte de esta semana, de acuerdo a lo que se pueda avanzar, se va a ir tomando la determinación de qué va a ir sucediendo con esos estudiantes. Obviamente que tenemos varias situaciones, desde estudiantes que no han tenido ningún tipo de contacto, otros que han mantenido algún vínculo con la escuela, con lo cual nos tenemos que basar en esas particularidades para poder tomar una decisión acerca de qué va a suceder con esos estudiantes en el ciclo 2022”.LA DESERCIÓN ESCOLAREl titular de la Regional de Educación de Rafaela, al ser consultado por la deserción escolar que visualizan, manifestó que “tenemos algunos números que nos pudo proveer el Ministerio de Educación, pero que son de septiembre de 2021, porque nosotros a partir del último trimestre lo que hicimos fue un trabajo de revinculación, donde teníamos un equipo de docentes que trabajaron con nosotros es lo que fue verano activo 2021 y nos acompañaron en este tipo de operativos durante todo el año pasado, haciendo una revisión casa por casa de estos estudiantes. Empezamos en las localidades más grandes de la región, que son Esperanza, Rafaela y Sunchales, donde tomamos contacto con ese estudiante para poder saber dónde estaban, volver a revincularlos con las escuelas y luego continuamos por las localidades más chicas”.“En este tiempo de profundización pedagógica, también están esas trayectorias intermitentes o nulas, donde algunas se fueron recuperando. La idea es esperar al final de este proceso para poder tener un número cerrado, entendiendo que trabajamos en un bienio lectivo que fue 2020 – 2021, entonces todavía febrero es parte de ese ciclo lectivo, con lo cual debemos esperar para evaluar este tema de la deserción escolar”, finalizó Cardoni.