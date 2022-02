Inseguridad: “necesitamos trabajar más coordinadamente con la justicia”

Al igual que ocurre en toda la provincia, el tema que desvela a los ciudadanos rafaelinos no tiene que ver hoy con la pandemia sino con la inseguridad y sus consecuencias, donde en los últimos días se han producido hechos muy violentos, que encienden la luz de alerta y exigen gestiones inmediatas. “Después de muchos años de ser relegados, estamos hoy respaldados y considerados. Estamos recibiendo fondos para todo lo que es cámaras para el Centro de Videovigilancia, tecnología, hemos recibido hace poquito $ 4.000.000 para seguir instalando cámaras en la ciudad. Tenemos la Policía Acción Táctica (PAT) que desde que el gobernador Perotti asumió, hay 80 agentes en Rafaela rotándose y controlando los barrios más complicados”, detalló el intendente Luis Castellano.“Estamos trabajando en forma coordinada con el Comando Unificado, la policía, Gendarmería, Policía Federal, la Guardia Urbana, Protección Vial, y hoy en ese sentido no sentirnos acompañados. Hay que seguir coordinando fuerte con la justicia para que los delincuentes que agarra el Comando Unificado o la policía, queden definitivamente presos y que no vuelvan a salir y a reinsertarse en el barrio; en todo caso si lo hacen que lo podamos hacer a través de un proceso de transformación, proceso realmente de contención”, afirmó el mandatario rafaelino.Castellano dijo también, que “hoy estamos viendo de que necesitamos todavía el desafío de trabajar más coordinadamente con la justicia, sobre todo para poder lograr la articulación necesaria de los tres poderes del Estado, para combatir un flagelo que se da en toda la Argentina y que Rafaela no es ajeno a eso”, precisó.LA OBRA PÚBLICAUno de los aspectos fuertes de la gestión de Castellano, radica en la obra pública y la cantidad de frentes abiertos que hay en la ciudad: “La obra pública en Rafaela hoy es parte de un proceso de transformación de cara al futuro de la ciudad realmente importante, obras que venimos planificando hace muchos años, gestionando hace muchos años y que venían relegadas también desde hace muchos años. Hoy a través de una decisión del gobernador Omar Perotti, esas obras están recibiendo los fondos en forma fluida y se están produciendo cambios importantes, como por ejemplo el desagüe de calle Tucumán que es una obra que nos va a permitir que un amplio sector del centro rafaelino, el área central de la ciudad, deje de inundarse; o como por ejemplo uno de los ingresos más olvidados que tenía Rafaela, que es el ingreso este por la ruta 70 con una historia de años y años de gente que tenía que transitar por baches, por pozos, para poder ir hacia Córdoba; o una Avenida Luis Fanti que merece también está doble mano, porque ingresa mucha gente de ese sector”, enumeró el intendente.El mandatario continuó repasando otras obras: “También es significativo el proceso de remodelación del área central que también es algo que venimos trabajando y ahora tenemos la ayuda del gobierno nacional con el programa Argentina Hace; el nuevo hospital, una obra que estaba parada y que pronto vamos a estar inaugurando la primera etapa y que se va licitar ya por completo; o haber recuperado definitivamente para la ciudad una ruina enfrente de la plaza que son los ex Almacenes Ripamonti, donde hoy hay un proyecto ganador en donde se están elaborando los pliegos para poder licitar esa obra. En definitiva, un proceso de transformación importante con obras gestionadas hace años en la ciudad, que recién ahora se están concretando y que ponen de cara a un futuro a la ciudad a con una potencia tremenda”.UNA PANDEMIA QUESOLO PUSO UNA PAUSA“La pandemia nos puso como un paréntesis y todos focalizamos un municipio para poder atender la emergencia; primero la emergencia de la pandemia y después un plan inédito de vacunación. Gracias a ese plan enorme de vacunación pudimos transitar la última variante Ómicron con un hospital que lo pudo resistir mejor y con menos fallecidos, y también destacar la voluntad muy grande que han tenido las familias rafaelinas de vacunarse”.“La pandemia no es que nos interrumpió el trabajo de la obra pública o el trabajo de los programas, mientras transitamos la pandemia veníamos trabajando en todo esto que contaba antes. Dos años de muy difícil gestión, gracias a Dios se está saliendo y yo creo que ahora tenemos una perspectiva y un horizonte de desarrollo, de crecimiento y que la ciudad Rafaela indudablemente es un ejemplo en ese proceso por la relación público-privada y por la cantidad de programas que estamos haciendo también con el sector empresario, con el sector agropecuario, porque no nos olvidemos que nosotros vivimos también del campo y de las empresas”, enfatizó el titular del Ejecutivo local.