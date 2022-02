"El Covid no se acabó, hay que pasar el invierno"

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, dejó muchas definiciones importantes sobre el presente y el futuro del coronavirus, y advirtió que “el Covid no se terminó” y que “hay que pasar el invierno todavía”. Pero a la vez describió: “Estamos viviendo una realidad muy parecida a la que teníamos antes de 2020”. También confirmó que llega a Santa Fe la vacuna Pfizer pediátrica, para refuerzo de niños de cinco a 11 años de edad.En diálogo con Radio 2 de Rosario, este lunes, Martorano advirtió: “No se terminó el Covid, lo que pasó es que cambió nuestra manera de convivir con el virus”. Y luego comentó: “Estaba viendo Reino Unido y ellos pasaron una etapa difícil también en su invierno; ahora nosotros tenemos que atravesar el invierno”.La ministra de Salud de Santa Fe remarcó el “altísimo porcentaje” de vacunados en el territorio provincial y lo destacó como una “fortaleza” para estar tranquilos frente a posibles rebrotes de coronavirus: “Tenemos tres millones de personas con vacunación completa y eso es mucho realmente”, dijo. “Yo digo que hay que pasar el invierno; ya tenemos casos de influenza, entonces se pueden confundir los síntomas. Estuvimos mucho tiempo guardados y con barbijo y eso hizo que muchos virus comunes dejen de circular”, describió la médica. Después, les habló a quienes todavía desconfían o rechazan la vacuna contra el coronavirus: “En la historia del mundo, de cada epidemia lo que nos sacó adelante es la vacuna. Pasó con la poliomielitis y con muchas otras enfermedades a lo largo de la historia”, aseguró.“Hoy hay vacunas, no creo que sobren, faltan en África por ejemplo. Como en todo, hay una mala distribución. Por ejemplo, Canadá tiene vacunas para ocho dosis por cada una de sus habitantes, creyendo que vacunando a su aldea solucionaba el problema. De esto salimos si todo el mundo está a salvo”, apuntó Martorano.Respecto de las inoculaciones actuales, Martorano afirmó que “lo que más ha entrado en los últimos meses es la vacuna Pfizer”. Y confirmó que “ahora viene la Pfizer pediátrica, para el grupo de cinco a 11 años”. “Veo mucha gente en la calle e incluso en lugares cerrados que dejó de usar barbijos y eso está mal, hay que seguir usándolo. Estamos volviendo a una vida muy parecida a la que teníamos antes de la pandemia, pero todavía hay que cuidarse. Tenemos el invierno por delante aún”, finalizó Sonia Martorano.8 NUEVOS CASOSMientras tanto, Rafaela inició la última semana de febrero con 8 nuevos casos de coronavirus, de acuerdo al reporte de la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud, para un total de 24.711 desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 99 son activos, 241 los vecinos aislados y los recuperados ya son 24.269. En tanto, por 5to día consecutivo no se reportaron fallecimientos en nuestra ciudad, que registra 343 decesos. En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", se informó que, afortunadamente, son sólo 3 los pacientes Covid-19 positivos internados, todos en UTI.Por su parte, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 1.420 nuevos contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 722.988, al mismo tiempo que se contabilizaron 6 muertes por Covid en la "bota", que suma 8.968 víctimas fatales. Rosario anunció 995 nuevos positivos y la ciudad de Santa Fe 119, entre las más afectadas. Hasta el momento hay 704.662 infectados en total en la provincia, en tanto que 9.358 pacientes permanecen con el virus activo. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de dosis administradas en la provincia de Santa Fe es de 7.559.073, de los cuales 3.184.196 personas recibieron una dosis, 2.956.933 las dos y 1.393.085 las tres.Por último, el Ministerio de Salud de la Nación reportó este lunes 11.170 contagios de coronavirus en todo el país, mientras que se consignaron 173 fallecidos en las últimas 24 horas. Con las últimas cifras, el total de casos registrados en la Argentina desde el inicio de la pandemia se elevó a 8.838.674, mientras que el de víctimas fatales suma 125.451.Ayer se realizaron sólo 45.387 testeos, con una tasa de positividad que sigue bajando y se ubicó en el 24,61%. Al día de hoy se encuentran cursando la enfermedad 116.763 infectados, en tanto el número de recuperados asciende a 8.596.460, de acuerdo con los datos oficiales. La cantidad de personas internadas con coronavirus en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) era hoy de 1.542. La provincia de Buenos Aires reportó 5.203 casos, por lo que totaliza 3.451.444 desde el comienzo de la pandemia.