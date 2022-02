Nueva reunión del Consejo Consultivo de Seguridad

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El Municipio hizo saber que en la mañana de ayer, lunes 21, en la Casa de la Historia y de la Cultura del Bicenterario, se realizó una nueva sesión del Consejo Ejecutivo y Consultivo de Seguridad y fue presidida por el intendente, Gonzalo Toselli.Dicho Consejo, enmarcado dentro de las acciones del Plan Integral Municipal de Seguridad y establecido en la Ordenanza N° 1.501/2003, funciona como un foro de discusión del estado actual de seguridad en Sunchales, por lo que el encuentro fue propicio para presentar las últimas acciones concretadas. Entre ellas, se destacó el trabajo que vienen realizando las fuerzas policiales en los distintos barrios de la ciudad y también se conversó sobre diversas gestiones relacionadas a la temática.Acto seguido, los jefes de las fuerzas de seguridad expusieron a los presentes el trabajo articulado que se está realizando entre ellas, y también la labor conjunta con la Municipalidad y sus diferentes áreas. Además, se aportaron datos estadísticos provenientes por el Observatorio Municipal de Violencias y Seguridad Democrática, sobre las capacitaciones y avances del Programa Ojos en Alerta.Finalizando, se informó a las instituciones sobre la nota enviada al Senador del Departamento Castellanos y al Gobernador de la Provincia de Santa Fe, en la cual se solicita la creación de un Comando Radioeléctrico para la prevención del delito en la ciudad.Cabe señalar que también participaron de la reunión, el secretario de Desarrollo, Juan Chetta; la coordinadora de la Agencia Municipal de Seguridad Vial y Ciudadana, Yanina Monticone Windey y el responsable Operativo, Gustavo Quiroga; el Concejal Santiago Dobler, Sub Jefa Unidad Regional V sub directora, Marcela Fernández y los jefes; de la Comisaría Tercera, sub comisario Esteban Sanabria; jefa de Zona de inspección, sub comisario Nancy Carruega; de Guardia Rural Los Pumas comisario Sandro Arrúa y subjefe AIC Oficial José López, referentes de instituciones y vecinalistas.