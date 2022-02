Sensaciones y sentimientos

GUILLERMO RICO, UNA APRECIADA TANGENTEPOR HUGO BORGNACasi siempre las tangentes tuvieron esa fugitiva imagen que algunos relacionan con el hábito de tocar solamente y seguir. Para completar la idea, Pablo Neruda las sentencia a desprecio perpetuo (“Amo el amor de los marineros que besan y se van. Dejan una promesa, no vuelven nunca más”),Pero para ir cerrando esta inicial, imprecisa idea, habrá que decir que se sabe que no es bueno apoyarse en los extremos, y sí muy conveniente mirar el contenido de las tangentes.La órbita de reconocido artista Guillermo Rico –bonaerense de origen- lo hizo tocar nuestra ciudad y conectarse con figuras de la organización del espectáculo a nivel local, con el resultado de que lo hemos apreciado como un rafaelino másNació el 10 de febrero de 1920. Con 17 años cumplidos debutó como cantor de tangos en el club Talleres de Remedios de Escalada y luego integró el conjunto Los Bohemios que dirigía Mario Pugliese, hasta que en 1938 se produjo su consagratoria participación entre los cercanamente futuros Cinco Grandes del Buen Humor.Hacía imitaciones en el programa radial La Caravana del Buen humor (llamada luego La Cruzada del Buen Humor) con libretos de Máximo Aguirre, cuando el destino lo colocó en lo más grande: hizo su debut en la pantalla grande en 1943, en la película El Fabricante de Estrellas. Conoció a Francisco Canaro, quien lo incorporó como cantor en su emblemática orquesta, con el nombre de Guillermo Coral y permaneció como tal hasta 1946. Con “Pirincho” grabó, entre otros, los tangos Tres palabras, En la noche de tus ojos, Muriéndome de amor, Tristeza criolla, Incomprensión y En un barco velero. Por lo demás, actuó en 1945 en el teatro Alvear en la obra “El tango en París” cantando Niebla, No llores más y la milonga Serafín y Julia Paz.En ese punto de su carrera, su fama y éxito estaban ya bien sembrados y florecían prometiendo llegar mucho más lejos y alto.Fue en 1948, cuando junto a Rafael Carret, Jorge Luz, Zelmar Gueñol y el músico Juan Carlos Cambón, crearon “Los Cinco grandes del Buen Humor”. Causaron sensación desde el ámbito del cine y de la Radio, donde ocuparon horarios centrales de su programación. Guillermo Rico era el galán del grupo y el que hacía imitaciones de conocidos cantantes. No se privó tampoco de actuar en Teatro de Revistas; lo hizo junto a figuras de la talla del recordado Pepe Arias, y asimismo con Zulma Faiad y Rafael Carret.Participó de las películas El fantástico mundo de María Montiel -en 1978- y Sentimental, de Sergio Renán, en 1981, y también del exitoso programa de televisión “Rolando Rivas taxista”. Por lo demás, en 1989 recibió del Senado de la Nación el premio Podestá a la trayectoria honorable.Los atentos lectores estarán seguramente reclamando, a esta altura del artículo, saber cuál es la tangente que lo conectó con nosotros que se menciona en el título.Ahora cumplimos.Participó del programa de televisión local Guillermo Rico en acción. Fue a mediados de los años 90, bajo la producción de Eugenio Morbidoni y su familia, amigos desde mucho tiempo atrás, lo que hacía que nos visitara con frecuencia y que lo consideráramos como un conciudadano.Dicen las desaprensivas crónicas que la vida lo abandonó en mayo de 2013. Fue en Lanús, donde había nacido, y no menciona –en su insensible información- el afecto que generó en nuestra genteNo nació ni murió aquí, ni permaneció tampoco tanto tiempo entre nosotros.No se necesita explicar dónde ni por qué surge, firme, la aceptación integradora.Lo recordamos con afecto porque sí, y esa es una buena razón para definir un sentimiento.