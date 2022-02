Viola Davis se pone en la piel de Michelle Obama para protagonizar una serie

Michelle Obama dejó su huella en la historia de Estados Unidos. No solo por haberse convertido en la primera dama afroamericana en 2009, lugar que ocupó hasta 2017, cuando su marido, Barak Obama dejó la Casa Blanca, sino por sus ideas, su forma de vincularse con la gente. Por eso, el realizador Aaron Cooley decidió llevar su vida a las pantallas.La actriz Viola Davis de 56 años, considerada una de las más talentosas y versátiles, sorprendió con su caracterización en el tráiler oficial del proyecto impulsado por el canal estadounidense ShowTime. "Interpretar a la extraordinaria Michelle Obama no fue una tarea fácil sino un honor de toda la vida", manifestó en sus redes sociales.A lo largo de diez capítulos, se mostrará cómo se manejaba Michelle en su cotidianeidad más allá de su tarea política, sus vulnerabilidad, preocupaciones, su relación con su marido y sus hijas y sus objetivos personales. Y la productora promete que los espectadores se encontrarán con "una reformulación reveladora del liderazgo estadounidense".Además, Davis estará acompañada por otras actrices destacadas que interpretarána mujeres fuertes de la historia de su país, como Michelle Pfeiffer y Kristine Froseth, Dakota Fanning,Gillian Anderson y Eliza Scanlen.Cabe señalar que Michelle Obama no es ajena al universo audiovisual y de las plataformas de streaming. Sin ir más lejos, junto a su marido, en 2018 firmó un acuerdo con Netflix para producir todo tipo de contenido y ha trabajado en títulos como Firekeeper’s Daughter, una serie basada en el libro de Angeline Boulley ; el documental Great National Parks , entre otras. NA