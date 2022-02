“Hay que seguir trabajando, estamos en formación y tenemos mucha fe para lo que viene”

en lo que fue su debut en la temporada 2022 jugando como local, ante su gente, y la segunda presentación en el torneo Malvinas Argentinas de la Primera Nacional.Con lo realizado en la primera fecha en Córdoba ante Belgrano, y ahora ante el ‘Viola’, aún el equipo no termina de aparecer y evidencia que hay se deben pulir varias cuestiones.Las primeras sensaciones de, tras el empate en el Monumental fueron las siguientes: “Tuvimos 20, 25 minutos donde el arquero de ellos tapó dos pelotas clarísimas de gol, se replegaron, se defendieron bien, sabíamos que Dálmine iba a jugar de esa manera y en la primera que llegaron con claridad nos convirtieron. El segundo tiempo salimos con fuerza, tratamos de darle rapidez a los cambios por esta cuestión que teníamos que ir a buscar un resultado incómodo. El arquero de ellos tapo cuatro pelotas clarísimas de gol, si convertíamos al principio todo cambia, sobre todo la tranquilidad”. Y luego sumó: “Recién estamos empezando, es durísimo, siempre queremos ganar de local, peroPoco para rescatar en lo futbolístico. Si una clara actitud, decisión y protagonismo que tuvo Atlético en el complemento. “Estoy, no se si conforme, pero sabiendo que, de los 11 que arrancaron, 9 jugadores son nuevos. En esa situación, obviamente que todos los equipos están en el mismo momento, nosotrosTenemos un buen arquero, dos buenos centrales, laterales que con el tiempo se van a proyectar cada vez más claros, con muchas más oportunidades, los dos tienen buen pie, van para adelante, velocidad, agilidad. Fue la primera presentación de Bellocq, que hace 8 días llegó al club, vamos intercambiando. Le tocará a él, a Emiliano (Romero) o al Colo (Soloa), para ver si podemos potenciar ese medio campo. No sufrimos tanto las segundas pelotas como sí ocurrió ante Belgrano. Tengo mucha fe. Lo de Lencina es lo que pienso, un chico joven que jugó 34 partidos en Jujuy y creo que es el momento, su año, lo va a acompañar muy bien a Claudio (Bieler) con el tiempo, estoy contento con lo de Facundo (Castillón), ya lo conozco, por Portillo, el esfuerzo que hace, esta con mucha seguridad, muchas ganas de orientarnos a ser todos los días un poquito mejor”.Sobre el comienzo de torneo que tuvo la ‘Crema’, Forestello analizó: “Me deja el saber que, que tenemos que cambiar, es como todo. Nosotros los entrenadores, más allá de los tiempos, de la importancia de mi nombre dentro de la institución,. Y volviendo a lo ocurrido el último domingo ante el ‘Viola’ el DT albiceleste señaló: “Obviamente que me hubiese gustado ganar para generar tranquilidad, por momentos hemos tenido paciencia en el PT, ellos se pararon bien, nos contragolpearon bien, los primeros 20 minutos pudimos haber marcado de pelota parada que tuvimos tres jugadas clarísimas, le tocó la mejor a ellos, jugando de visitante y convertís se facilita todo el trabajo, tuvimos que ir durante 60 minutos en búsqueda de ese empate. Hay que estar tranquilos”.Por último, y en relación a si el punto conseguido ante Villa Dálmine, Forestello indicó: “De local hay que ganar, me gustó la predisposición del equipo en el ST, la búsqueda pero hubo un equipo que se defendió bien, que tiene un entrenador hace un año y pico, que vienen trabajando juntos. Vamos en camino de hacer un buen partido el próximo”.