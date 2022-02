Se cerró la fecha con triunfos de Belgrano y Deportivo Maipú

En la jornada de ayer se cerró la segunda fecha del torneo Malvinas Argentinas de la Primera Nacional con dos triunfos visitantes.Belgrano de Córdoba venció a Santamarina en Tandil 1 a 0. El único gol del partido lo consiguió su goleador Pablo Vegetti.El "Pirata", que en la primera fecha había superado a Atlético de Rafaela, le ganó muy bien a Santamarina de Tandil gracias al gol de Vegetti, que aprovechó un pase exquisito de Bruno Zapelli.El Celeste tiene puntaje ideal en el certamen siendo uno de los líderes del Torneo de la Primera Nacional.En el otro encuentro, el Deportivo Maipú de Mendoza derrotó 1 a 0 a Ferro en Caballito. El único tanto del encuentro lo marcó Facundo Castelli a los 53 minutos. El local terminó con diez por la expulsión de Mosca, a dos del final.19:10hs Deportivo Morón-Defensores de Belgrano, 21:30hs Estudiantes de Río Cuarto-Tristán Suárez .17:00hs All Boys-Chaco For Ever, 17:00hs Deportivo Madryn-San Martín de Tucumán, 17:00hs Gimnasia (J)- Guillermo Brown (Puerto Madryn), 19:05 hs Nueva Chicago-Sacachispas .17:00hs Flandria-Chacarita, 17:00hs Deportivo Maipú (Mendoza)-Mitre (Santiago del Estero), 17:00hs Villa Dálmine-Ramón Santamarina (Tandil), 17:30hs Gimnasia (Mendoza)-San Telmo, 19:00hs Güemes (Santiago del Estero)-San Martín (San Juan), 20:00hs Belgrano-Estudiantes de Buenos Aires, 21:30hs Temperley-Brown de Adrogué .17:00hs Deportivo Riestra-Atlanta, 19:10hs Almagro-Instituto, 20:00hs Alvarado de Mar del Plata-Agropecuario, 21:10hs Quilmes-Ferro.17:00hs Almirante Brown-Atlético Rafaela.