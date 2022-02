Habrá Rural Santafesino

Luego de dos años de interrupción por la pandemia, 2022 marcará el regreso del tradicional torneo Regional Santafesino de Rural Bike. El calendario informado este lunes consta de ocho competencias, con la apertura el 6 de marzo en Arrufó, mientras que en la cuarta se correrá en Rafaela el 12 de junio.De acuerdo a lo publicado por el sitio oficial del certamen, las principales novedades son: se dejará solamente una fecha de descarte, además, las categorías infantiles Bikers KIDs, se dividirán en categorías A B y C, los más grandes (B y C) , se le anotarán los puntos para seguir un campeonato (se dispondrá de un circuito especial).El costo de las inscripciones será: $2000 para Federados (FACIMO y FACPyR), $1500 para los no Federados, $1000 promocionales, y $500 infantiles.Las fechas quedan establecidas de la siguiente manera:Apertura: Arrufó 06/03;) Esperanza 03/04;Sunchales 15/05;Rafaela 12/06;Progreso 21/08;San Martín de las Escobas 18/09;) San Justo 23/10;Coronación: San Cristóbal 13/11.