Buenos desempeños rafaelinos en el triatlón 5150 de Nordelta

Con un destacado desempeño de los representantes de nuestra ciudad se realizó el domingo el Triatlón 5150 de Nordelta, en Buenos Aires. La prueba, que tuvo el sello Ironman, marcó la vuelta de la franquicia en tierras argentinas y por ende permitió la sumatoria de puntos a nivel internacional, abriendo el camino para las próximas carreras: Ironman 70.3 San Juan el 27 de marzo, Ironman 70.3 Buenos Aires en noviembre, e Ironman Mar del Plata en diciembre.Catalina Ingaramo ratificó el gran comienzo de año que tuvo con el triunfo en La Paz, consiguiendo el cuarto puesto de la general femenina con un tiempo de 2h 20m 29s, para recorrer los 1,5 km. de nado, 40 km. de ciclismo y 10 km. de pedestrismo, en una jornada lluviosa. En su categoría, de 18 a 24 años, obtuvo el primer puesto.En tanto, su madre Susana Hauswirth se ubicó sexta en su categoría con un tiempo de 2h 38m 53s y quedó 34ª en la general femenina, que tuvo 189 participantes.Sergio Peretti, por su parte, obtuvo el segundo puesto en su categoría con un tiempo de 2h 28m 55s, a 1m 55s y fue 187º en la general masculina, con 797 participantes varones.Los próximos objetivos de los triatletas mencionados será la participación del 70.3 en Punta del Este, Uruguay, el 26 de marzo. Para Catalina será el debut en la distancia medio Ironman, que es la que con mayor regularidad realizan su madre y Peretti.LOS GANADORESEl bonaerense Emmanuel Iodice fue el mejor de la competencia en Nordelta por apenas siete milésimas por sobre Ibrahim Alucin. Ambos compartieron la primera colocación en cuanto a tiempos, con un crono total de 1 hora, 56 minutos y 25 segundos. En tercer lugar arribó Agustín Leiro, con un tiempo de 1 hora, 57 minutos y 38 segundos.Entre las damas, otra bonaerense, Yanina Minaglia se impuso con una marca de 2 horas, 12 minutos y 56 segundos, seguida por Brenda Rosso en 2h 16m 59s y tercera María Emilia Antille en 2h 20m 16s. Trece segundos después se ubicó cuarta Catalina Ingaramo en el cuarto puesto.EL DATO DE COLOREl actor Benjamín Vicuña participó por primera vez de una prueba del sello Ironman y, pese a que no estuvo acompañado por su familia, se lo dedicó a su hija Blanca. No figuró estrictamente como participante, por lo que no obtuvo ninguna posición en cada disciplina. Sin embargo, el hecho de haber logrado completar el total del recorrido al actor le generó una enorme satisfacción.