Siguen las presentaciones, esta vez el turno de Alpine

Este lunes se llevó a cabo la presentación del monoplaza con el que Alpine afrontará la nueva temporada de Fórmula 1. Con la presencia de los directivos más importantes, además de Fernando Alonso, Esteban Ocon y Oscar Piastri (piloto de reserva, último campeón de F2), la marca francesa mostró un atractivo diseño en el que combinó su característico azul con el rosa del main sponsor, BWT.Este año, el equipo con sede en Reino Unido tendrá la difícil tarea de mantener la quinta colocación en el campeonato de constructores, luego de una larga batalla con Alpha Tauri, a quienes derrotaron por 13 puntos (155 contra 142 de los italianos). Además, otro objetivo será repetir la victoria conseguida por Ocon en Hungría. Asimismo, Alonso no se quedó atrás y conquistó un podio en el Gran Premio de Qatar, donde finalizó tercero detrás de Lewis Hamilton y Max Verstappen.En la presentación de su nuevo auto, el español expresó que «es bueno estar de regreso, estuve trabajando duro en la pretemporada y estoy listo para un nuevo año. El auto se viene creando hace bastante, desde antes del cambio de reglas por la pandemia. Luce fantástico con todo listo y el nuevo diseño«.El bicampeón con Renault afirmó que «confiamos en que el nuevo motor ha sido desarrollado como corresponde para la nueva generación de autos. No sabemos dónde están parados los demás equipos de cara a Bahrein, queremos que lleguen las pruebas en Barcelona. Espero que los cambios funcionen y tengamos un gran año».Por su parte, el corredor francés aseguró: «Me emociona no solo tener el A522 acá adelante sino también manejarlo esta semana. Es un privilegio manejar por primera vez un F1, se podrá ver todo el trabajo que se hizo en los talleres de parte de tanta gente talentosa. La sensación de responsabilidad es única y especial, Me siento listo y capaz de ir a la pista y probar lo que podemos hacer».