Productores damnificados por el temporal ya pueden gestionar créditos a tasa cero

El programa, que implementa el Gobierno de la Provincia para asistir financieramente a productores agropecuarios damnificados por la tormenta de agua, viento y granizo que el 12 de diciembre se abatió en el centro provincial y provocó daños cuantiosos, alcanza a quienes tienen explotaciones agropecuarios en: Plaza Clucellas, Colonia Cello, Josefina, Presidente Roca, Saguier, San Vicente, Santa Clara de Saguier, Susana y Villa San José.Los beneficiarios son pequeños y medianos productores agrícolas de: hasta 300 hectáreas; productores ganaderos (leche/carne) de hasta 300 cabezas totales de ganado bovino; y productores mixtos (agrícola/ganadero) de hasta 100 hectáreas de agricultura y/o 300 cabezas totales de ganado bovino.Los interesados podrán gestionarlos hasta el próximo 4 de marzo inclusive (sin excepción). Los créditos son de hasta 1 millón de pesos (dependiendo la cantidad de solicitudes recibidas). El plazo total de reintegro es de 30 meses con 12 meses de gracia incluidos en el plazo total. La tasa de interés es de 0% y su devolución es en 18 cuotas mensuales consecutivas o 6 trimestrales o 3 semestres. El volumen disponible para el Departamento Castellanos es de 30 millones de pesos.El anuncio de la asistencia se realizó en la mañana de ayer en la sede de la Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos, con una conferencia de prensa, con la asistencia del Ministro de la Producción, Daniel Costamagna; el senador Departamental, Alcides Calvo; el director Provincial de Lechería, Abel Zenklusen; el Secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de Producción, Fabricio Medina; el titular de la Asociación Héctor Perotti (presidente comunal de Bella Italia); y del intendente de Rafaela, Luis Castellano; y autoridades comunales de las localidades afectadas por el meteoro.En la apertura de la presentación el ministro Costamagna señaló que la asistencia llegará a distritos de los Departamentos San Martín, Las Colonias, Castellanos y Villa Constitución, que sufrieron el intenso temporal sobre el final del pasado año. La idea es trabajar en forma conjunta con las Asociaciones para el Desarrollo y con las autoridades locales para tratar de llegar rápido a quienes lo necesitan. Los tiempos en el agro son urgentes, el momento de la siembra es este, lo mismo con el de la cosecha y no se puede esperar”.Por su parte, Medina dejó en claro que los créditos llegarán únicamente a quienes padecieron daños por la tormenta. “En todos los casos, el Ministerio de la Producción tiene, sobre el evento climático de los primeros días de diciembre, el registro de los distritos afectados, por lo cual cada una de las solicitudes que reciba la Asociación para el Desarrollo van a ser contactados por el Área de Riesgo y Emergencia Agropecuaria del Ministerio a efectos de que se correspondan con productores afectados verdaderamente”, afirmó. En el mismo sentido fue tajante al señalar que los créditos “no están destinado a cultivos, porque éstos ya tienen la coberturas de seguros propias de las aseguradoras sino que están destinado a infraestructura rural (silos, tinglados, galpones, sala de ordeñe, media sombra, etc.)”. Asimismo, el funcionario adelantó que “en pocos días estarán (los créditos) disponibles en las Asociaciones para el Desarrollo”INCERTIDUMBRE A FUTUROEn el inicio de sus palabras, Costamagna trazó un pantallazo de lo que está pasando en la provincia de Santa Fe con el sector agropecuario y el panorama no fue de los más alentador. “La realidad va cambiando día a día, Hay zonas que están en una complicación, que se va incrementando, fundamentalmente en los departamentos del norte, esto es: Vera, 9 de Julio y General Obligado y parte del norte de San Cristóbal y algunas dificultades en los departamentos bien del sur como Villa Constitución, Rosario y otros del centro, como la zona de Gálvez, y alguna otra zona de Rosario al norte también. Todo se va definiendo de acuerdo a las precipitaciones que se van dando y tienen que ver con el avance de los cultivos. Estamos en plena producción de la cosecha gruesa tanto de maíces de primera, que se están empezando a cosechar, con rendimientos dispares que en algunos casos cubren los gastos y en otros están en los costos de indiferencia. Después tenemos lugares en donde la soja de primera, aquellas sembradas temprano, están en mejores condiciones y las de segunda están con dificultades, están empezando floración y ya tienen hipotecado el futuro rendimiento. Con respecto a la lechería en general, puntualmente lo que tiene que ver con la oferta de forrajes, fundamentalmente la alfalfa que es poco la base forrajera de todos los sistemas productivos, están en un estado muy bueno. Las dificultades que vemos tienen que ver con la falta de maíz que va a haber a partir de junio, de grano de maíz que es la bisagra de la producción santafesina y argentina. Por lo tanto, todas las herramientas, y todos los programas y todas las políticas que se llevan adelante tienen que ver con sustentar estos sistemas que transforman los granos, que transforman lo forrajes, como es la ganadería, los feet loft, la producción porcina, avícola y de lechería en particular en esta parte de la provincia y es donde tenemos serias preocupaciones”, analizó el ministro.