Pondrán freno a los planes sociales

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Referentes de partidos de izquierda y de agrupaciones piqueteras salieron a criticar al Gobierno Nacional por haber anunciado esta semana que no se van a abrir más planes sociales, y vincularon esa decisión al "ajuste" por el acuerdo del Gobierno con el FMI.

Si bien las organizaciones sociales alejadas del oficialismo reclaman puestos de trabajo y no planes, la posición que adoptó el Poder Ejecutivo ya anticipa mayor conflictividad en el futuro inmediato, algo que se verá en las calles.

Silvia Saravia, titular de Barrios de Pie, aseguró que a su espacio le "preocupa mucho la palabra extorsión que se usó para las movilizaciones".

"Nosotros presentamos un proyecto para crear un millón de puestos de trabajo genuino, pero no tuvimos respuesta. Tuvimos muchas reuniones pero nada concreto", lamentó Saravia en declaraciones a NA.

"Con 2,8 millones de personas registradas en la economía popular o de subsistencia y un trabajo genuino que no crece con velocidad, el Potenciar Trabajo se tiene que abrir. No es la solución, eso ya lo sabemos, pero decir que no se va a abrir es una clara señal del ajuste", planteó.