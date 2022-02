Nuevo cruce entre Macri y el Gobierno

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri culpó ayer al gobierno nacional por el "aluvión" de argentinos que decide irse del país y calificó el hecho como "una fractura en la historia argentina".

Macri publicó una carta en su cuenta de Facebook y la difundió en el resto de sus redes sociales, en la que se refirió a los habitantes que deciden irse del país.

Aseguró que se está "ante el mayor éxodo de argentinos de la historia" y deslizó que "construir una ilusión de futuro" es "una obligación".

"Este aluvión de emigrantes es sin duda una fractura en la historia argentina", sostuvo el ex mandatario nacional, quien además calificó como "errático" al gobierno de Alberto Fernández por esta cuestión.

Aseguró que la gestión del Frente de Todos genera una "falta total de futuro" y consideró que "es indiscutible que las autoridades se han empeñado en cerrar cualquier puerta que pudiera traer un alivio, algo de sensatez o la ilusión de que hay un destino para todos los argentinos".

Macri volvió a hablar del "mayor éxodo" en la historia de esta nación y aseguró, sobre quienes dejan la Argentina para radicarse en el exterior: "Expresan la oscura atmósfera que se instaló en el país".

En un texto titulado "A los argentinos que se van y a los argentinos que se quedan", remarcó que los que deciden continuar en esta nación, tienen una "deuda inmensa" con los que se van.

"No podemos permitirnos sentir que vivimos en un país inviable, resignarnos a la mediocridad, la decadencia, la torpeza, la gula de poder, el fanatismo, y dejar que la mentira sistemática nos domine", planteó el máximo referente de Juntos por el Cambio.



LA RESPUESTA

La portavoz del Gobierno nacional, Gabriela Cerruti, cruzó a Mauricio Macri por la carta en la que el ex presidente advertía sobre "el mayor éxodo de argentinos de la historia", lo acusó de basarse en cifras del 2019, cuando gobernaba Cambiemos, y denunció un "relato" opositor para "generar desánimo y minar la confianza" de la gente en el "futuro" del país.

En un hilo de tuits, la funcionaria dijo que "no es cierto que hayan cifras reales ni estadísticas que hablen de un éxodo de argentinos", y al respecto señaló: "Ese relato en el que insisten algunos espacios políticos y medios sólo busca generar desánimo y minar nuestra autoestima y la confianza en nuestro futuro".

Cerruti se hizo eco del mensaje de Macri, que contenía una fuerte crítica al Gobierno nacional, y advirtió que "lo insólito es que no repare en que las cifras son del 2019, cuando él era Presidente".