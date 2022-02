Los incendios continúan castigando a Corrientes

BUENOS AIRES, 21 (NA). - A raíz de los devastadores incendios en Corrientes, el gobernador Gustavo Valdés extendió sus pedidos de ayuda a Brasil, que envió un primer cargamento con recursos, y a Estados Unidos, en tanto que adelantó que declarará "zona de desastre ecológico y ambiental" a todo el territorio provincial.

El mandatario apeló al trabajo del embajador estadounidense en nuestro país, Mark Stanley, a quien le solicitó su colaboración.

Desde su cuenta de Twitter, el jefe provincial pidió: "Puesto que #Corrientes necesita de más recursos para superar la Emergencia Ígnea que atraviesa, solicité la colaboración de #EstadosUnidos a través de su embajador en #Argentina, Marc Stanley".

También agradeció al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y al gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, por la ayuda brindada a Corrientes.

"Gracias, en nombre del pueblo correntino, al presidente de #Brasil, @jairbolsonaro, al senador @Heinzeoficial, al gobernador de #RioGrandeDoSul, @EduardoLeite_, y al alcalde de #SãoBorja, Eduardo Bonotto, por ayudarnos con diversos recursos para enfrentar los incendios", expresó.

En torno a su relación con el Gobierno Nacional, específicamente con el Ministerio de Ambiente, al mando de Juan Cabandié, el gobernador correntino prefirió evitar la polémica, pero aseguró que rechaza sus dichos acerca de que el gobierno provincial habría rechazado una supuesta ayuda nacional ofrecida a fines de enero.

"Rechazo lo que dice Cabandié. No voy a polemizar con él", sostuvo, al tiempo que blanqueó que aún no habló del tema con el presidente Alberto Fernández.

A pesar de la falta de contacto, Valdés destacó que el mandatario nacional "seguramente está mandando ayuda y colaboración a través de sus ministros".

"Estuvo el ministro de Agricultura (Julián Domínguez), con quien estamos diagramando la estrategia para ayudar a los productores con posterioridad a los incendios. También hablé con (el ministro de Interior, Eduardo) Wado de Pedro, Juan Zabaleta (ministro de Desarrollo Social) y Jorge Taiana (titular de la cartera nacional de Defensa), quienes están mandando su ayuda. El Ejército está colaborando y hay fuerzas de seguridad asistiendo a los bomberos, defensa civil, intendentes y productores", precisó.

Valdés adelantó que desde su gobierno declararán "zona de desastre ecológico y ambiental" a los Esteros del Iberá y también a las zonas productivas afectadas.

Por otra parte, estimó que la crisis por la devastación de zonas productivas dejaría pérdidas económicas por 25.000 millones de pesos.

"He recibido apoyo de provincias como Jujuy, Córdoba, Buenos Aires, Misiones, Mendoza y la Capital. Estamos trabajando coordinadamente entre todos, me mandan elementos. Pero la realidad supera cualquier previsión que se pueda tener. Es prácticamente increíble lo que estamos viviendo. Y la naturaleza, sin dudas, nos está dando una advertencia y una lección enorme", resaltó Valdés, que precisó que actualmente hay 18 focos de incendio