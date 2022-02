Más del 93% de la población cuenta con esquema completo

La Dirección Regional de Salud dio a conocer este domingo el habitual reporte de vacunación contra el coronavirus correspondiente a la última semana. En el informe especifica que en los últimos 7 días se colocaron en la zona, que abarca los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio, 6.678 nuevas dosis, para un total de 659.647 desde el inicio del operativo (finales de diciembre 2020). De ese total, 261.236 se colocaron en el vacunatorio del Hospital "Jaime Ferré", 65.385 en el Hospital "Amílcar Gorosito" de Sunchales y 38.568 en el Hospital ·Don Julio César Villanueva" de la ciudad de San Cristóbal, entre los principales efectores de la región.

En cuanto a las pacientes vacunados oriundos de Rafaela, 111.095 ciudadanos cuenta con una dosis y 102.417 con las dos dosis, mientras que 53.342 han recibido la dosis adicional o el refuerzo.

Según datos oficiales del INDEC, las proyecciones del último censo proyectan una población estimada de 109.790 habitantes en nuestra ciudad. Por lo tanto, podemos decir que el 93,28% de la población rafaelina ya cuenta con esquemas completos. Además, podemos mencionar que los menores vacunados entre 3 y 11 años que se le colocó la primera dosis en nuestro medio son un total 15.695 niños, los cuales representan un 81.75% de los menores adscriptos a la red de salud pública de Rafaela, ya que en la misma figuran 19198 niños de 3 y 11 años referenciados a los diferentes establecimientos públicos.



5 NUEVOS CASOS

Mientras tanto, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó anoche 5 nuevos casos de coronavirus en Rafaela (que sumó 8 durante el fin de semana), que llegó a los 24.703 desde el inicio de la pandemia, en marzo del 2020, de los cuáles 104 aún permanecen activos, siendo 261 los aislados y 24.256 los recuperados. Además, por 4ª jornada consecutiva no se reportaron fallecimientos, manteniéndose en 343 los decesos de ciudadanos rafaelinos producto de esta mortal enfermedad. En cuanto a las camas ocupadas en el hospital local, se informó que son 6 los pacientes Covid-19 internados, 4 en UTI y 2 en sala general.

Por su parte, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 353 nuevos contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 721.568, de los cuales 661.811 pacientes fueron confirmados por laboratorio, 58.835 por criterio clínico-epidemiológico y 922 por autotest. Al mismo tiempo, no se registraron muertes en las últimas 24 horas, con lo cual la provincia suma 8.962 víctimas fatales, 314 en lo que va del año y 164 en el presente febrero.

Se notificaron 353 positivos en Rosario y 51 en la ciudad de Santa Fe, entre las más complicadas. Hasta el momento, en la "bota" son 703.527 las personas recuperadas, mientras que 9.079 continúan con el virus activo. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de dosis administradas en la provincia de Santa Fe es de 7.557.596, de los cuales 3.184.162 personas recibieron una dosis, 2.956.863 las dos y 1.391.720 las tres.



30% MENOS DE CONTAGIOS

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer 4.450 nuevos contagios de coronavirus en el país, cifra inferior en un 29,24 por ciento a la consignada una semana atrás, además de 93 fallecidos en las últimas 24 horas. El domingo pasado la cartera sanitaria había reportado 6.289 casos positivos y 94 fallecimientos por Covid-19, por lo que no hay cambios significativos en el segundo aspecto. Con los números de esta jornada, ascendía a 8.827.504 la cantidad de personas que se contagiaron del virus desde el inicio del brote en la Argentina, en marzo de 2020, y a 125.278 los fallecidos. Por otro lado, eran 1.572 los pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva, con una ocupación de camas del servicio para adultos y para toda patología en establecimientos de salud públicos y privados del 42,6 por ciento en el país y del 41,5 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las jurisdicciones que más nuevos contagios reportaron son la provincia de Buenos Aires (1.615 y 3.446.241 acumulados), CABA (509 y 991.418), La Rioja (455 y 51.240), Misiones (274 y 54.521), Córdoba (273 y 947.370), Formosa (199 y 110.921), Río Negro (86 y 144.471), Corrientes (84 y 129.917), Tucumán (77 y 330.116) y Catamarca (69 y 85.617). También informaron nuevos infectados La Pampa (56 y 104.194 acumulados), Chaco (52 y 165.017), Chubut (47 y 114.473), Mendoza (47 y 268.468), Tierra del Fuego (47 y 45.605), Entre Ríos (46 y 197.270), Neuquén (38 y 166.467), Santa Cruz (31 y 86.449), San Luis (22 y 133.123), Santiago del Estero (20 y 124.469), Jujuy (18 y 104.875), Salta (6 y 154.353) y San Juan (5 y 144.594). En la jornada se realizaron 24.670 testeos, con una positividad de 18,03 por ciento, mientras que se habían completado hasta el momento un total de 33.868.897 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.