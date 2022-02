El regreso a la presencialidad plena es posible gracias a la vacunación

Luego del anuncio de que el ciclo lectivo 2022 será con presencialidad plena y cuidada, con la desaparición de burbujas y con los chicos de un grado y otro que van a poder compartir espacios y actividades, muchos se preguntan que podría pasar ante la aparición de una cepa tan contagiosa como la Ómicron.Sin embargo y ante este interrogante, muchos pediatras opinan que con el avance de la vacunación eso no será un problema y sigue siendo muy importante que tanto niños como adolescentes, recuperen la normalidad escolar.Otro de los cambios que llega, tiene que ver con que en el ciclo lectivo que comienza dentro de 15 días, no se va a aislar a contactos estrechos, sino solo al alumno o al docente positivo. Si está vacunado, tendrá que guardar siete días de aislamiento; si no lo está, diez.Asimismo, desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) vienen sosteniendo que es fundamental la alta tasa de vacunación tanto en chicos como en docentes, como el inicio de la baja en los contagios que se va a profundizar en marzo y afirmaron que es clave para que se vuelva a un sistema en el que se priorice siempre la presencialidad plena.Respecto al panorama que se avecina y a dos meses de la fuerte incidencia de la variante Ómicron, el neuropediatra rafaelino, Diego Sakr (MP 3551) explicó: “Afortunadamente hoy la cepa Ómicron ya está en retiro por lo menos ante la despedida de esta última ola pandémica; lo bueno, es entender que es lo que generó la vacunación y que eso se traduce en que hoy podemos ver y corroborar que la gente que está expuesta es precisamente la que no está vacunada. Las terapias intensivas se llenaron de personas que no estaban vacunadas o que lo estaban de manera incompleta”.“En cuanto a los chicos en particular, obviamente la mayoría y sobre todo los más pequeños que por su edad no están vacunados, han sufrido cuadros febriles fundamentalmente que afectó las vías aéreas superiores, y salvo excepciones que se dieron en niños con enfermedades preexistentes, ha pasado como un cuadro febril o un síndrome sin mayores complicaciones. Más allá de la edad, creo que el mayor dato relevante de todo esto, es cuál ha sido el impacto de Ómicron en una población cuya vacunación avanzó significativamente y en donde por ello se evidenció que la afección fue mucho menor. Eso sin lugar a dudas es gracias a la concientización de nuestra comunidad respecto a cumplir con la vacunación”, afirmó el profesional.El neuropediatra, además convocó a aquellas personas que aún no se vacunaron porque tienen reticencias o miedo, a que lo hagan porque es la herramienta más efectiva para poder lograr que esta pandemia se transforme a futuro en una mera gripe estacional.“Yo hago neuropediatría, tengo pacientes con enfermedades neurológicas crónicas, discapacitantes, en donde muchos papás tenían miedo de que si por la medicación que toman, por el diagnóstico que tienen, se podían vacunar y la verdad es que no hubo ni un solo caso en el que tuve dudas. Hay que vacunarse, esto no es algo que genere interrogantes en la comunidad médica”."FESTEJO ESTA DECISION"En tanto, el Dr. Sakr, defensor de la presencialidad plena, manifestó que “festejo que se haya tomado esta decisión, yo fui un militante opositor al cierre de las escuelas. Nunca me pareció una medida efectiva y hoy ya la evidencia indica que el cierre de las escuelas fue una mala medida, en general y en cada lugar del mundo que así lo determinó. Las restricciones en este sentido no fueron eficaces para combatir la propagación de este virus”.“Creo que los padres deben estar tranquilos de que sus hijos vuelvan a la escuela y en todo caso sí estuvieron preocupados, deberían haberlo estado por las reuniones sociales, pero no en el ámbito escolar. Las escuelas tienen instrucciones muy claras de las medidas de higiene que deben llevar adelante, después va a quedar en cada gobierno provincial alguna diferencia o matiz en cuanto al uso o no uso del barbijo, pero creo que hoy no hay motivos para preocuparse”, explicó.“LAS ESCUELAS DEBERÍANEXIGIR LA VACUNACIÓN COMPLETA”Finalmente, el neuropediatra reflexionó y destacó que “históricamente las escuelas exigían tener el carnet de vacunación completo y la verdad es que a nadie se le ocurría cuestionar eso, al igual que solicitar el buco dental y sinceramente no sé porque eso tendría que cambiar ahora con la presencia de la pandemia. Hay que tener el esquema de vacunación completo y esta debería ser la regla, no la excepción. Las discusiones sobre la libertad, la elección individual, yo no voy a decir nada nuevo, pero la libertad implica no solamente tomar decisiones sino hacerse cargo de las consecuencias y cuando esas consecuencias ponen en riesgo la salud de otras personas eso ya no es libertad. Debemos cumplir con reglas que sean equitativas para todos, que resguarden nuestra salud más allá de la decisión que tomemos, pero tenemos que tener en claro que existe la obligación de preservar la salud de los demás, con lo cual creo que las escuelas deberían exigir la vacunación completa”.