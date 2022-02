El perdón es el camino a la salvación

POR ALICIA RIBERI



Pedir perdón para ser perdonado…eso solo con la gracia de Jesucristo es posible.

Muchas veces vivimos la vida con tanta aceleración, que atropellamos, herimos y seguimos como si nada, creemos que viviremos por siempre y en este mundo tan descreído, nos olvidamos que al partir, se nos pedirá cuenta de nuestras acciones y nadie llegará a la Patria Celestial – porque sí existe- sin una sana conversión.

En esta sociedad desquiciada, el odio le ganó al amor, hijos que desconocen a sus padres, nietos a sus abuelos, hermanos entre sí, amigos, vecinos y los que es más grave, desde el poder viene el mismo mensaje. Tenemos que pensar igual, ser iguales sino somos enemigos. Qué mensaje se da a los niños y a los más jóvenes? Ellos solo aprenden de adultos que no han sabido amar o transmitir un mensaje de paz y esperanza.

Vemos que mientras se pelean gobierno y oposición, se mueren niños en indigencia, jóvenes por la droga, ancianos porque no pueden mantenerse con la miseria que ganan, trabajadores que no saben de dónde sacar plata para pagar los gastos más elementales y comer. Una justicia que no escucha, que no busca el equilibrio y parte de ella que se guía por ideologías mal entendidas. Personas que a veces se arrepienten de sus mentiras y no se les permite retractarse porque se les dice que van presos, Es decir que arrepentirse para ser perdonados, no es posible. Qué farsa!!!.. Yo digo…qué ciegos estamos, si mañana imprevistamente morimos- porque nos puede pasar en cualquier momento, nadie tiene la vida comprada- que explicación trataremos de dar en el último minuto-si tenemos tiempo-, o bien partiremos sin explicaciones y con el corazón lleno de culpas, miserias, arrogancias, mentiras, engaños, estafas?

Este mundo fue creado para tener todo lo que necesitamos, pero algunos seres humanos- hombres y mujeres- en ambición de ser, tener, dominar; destruyeron la paz, se olvidaron del amor y la vida es tan corta, que para Dios nuestra vida son segundos. Qué mal se emplean no?

Tendríamos de todo para todos, pero el egoísmo desmedido de algunos, el odio inentendible de otros, el desamor y falta de generosidad, nos están condenando a la debacle.

Dicen que cuando nos vamos de este mundo, en cuestión de segundos pasa toda nuestra vida para ver que hemos hecho y cómo hemos vivido…qué triste para el que desconoció el amor a Dios y al prójimo irse así.

Estamos a tiempo, el perdón es un regalo de Dios, solo de Él. Es mi humilde deseo que la sociedad en que vivo se replanté cómo vive, para qué vive y qué papel juega el amor en su vida. Recuperar afectos, aprender a compartir, ser más humanos, todos tenemos la posibilidad de ser mejores.

La vida es una oportunidad muy breve para dejarnos conocer y construir lazos. El perdón es el camino a la salvación….solo así llegaremos al Todopoderoso.