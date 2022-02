Coppola invierte 120 millones para financiar su película

El aclamado cineasta estadounidense Francis Ford Coppola sostuvo que invertirá de su propio bolsillo 120 millones de dólares para producir su próxima película, "Megalopolis", ante la falta de interés de los estudios por financiarla.

Ganador de dos Palmas de Oro del Festival de Cannes, el referente del Nuevo Hollywood de los setenta no se encuentra por primera vez ante dificultades para financiar sus proyectos.

El además productor, a través de la compañía American Zoetrope -fundada en 1969 junto a su amigo y colega George Lucas-, contó con pesar que "la reacción de los ejecutivos más importantes de Hollywood cuando les presentó 'Megalopolis' fue la misma que tuvo cuando propuso 'Apocalypse Now' tras haber ganado cinco Oscars y siendo el director número uno".

"Soy el dueño de 'Apocalypse Now' porque nadie más la quería, así que imaginen cómo será la reacción ahora si ese era el caso cuando tenía 33 años, o la edad que tuviera cuando gané cada premio y rompí todos los récords, y aun así nadie se quería sumar", agregó.

Coppola mencionó que "sabía que 'Megalopolis' sería más difícil de financiar cuanto más personal la hiciera y más cercana a un sueño suyo".

El guion de "Megalopolis" fue escrito a principios de los ochenta y Coppola viene manteniendo negociaciones con Cate Blanchett, Forest Whitaker y Oscar Isaac para integrarlos al elenco.

La principal dificultad del ambicioso proyecto es su idea original, muy cara de producir, por lo que ningún estudio hasta ahora se animó a involucrarse.

El argumento de la película se mantuvo secreto, aunque Coppola ha declarado en el pasado que la noción se vincula a "la tradición de una épica romana pero ambientada en una versión utópica de Nueva York, llamada 'Nueva Roma'".

Para solventar la producción, el cineasta contó que "vendió una significativa parte de su gran viñedo y bodega como garantía para tomar una línea de crédito".

Consultado sobre si este caso podría tener similitudes con la experiencia de "Corazonada" (1981), un fracaso comercial que lo mantuvo años endeudado con bancos, Coppola dijo que "no le podría importar menos el impacto financiero y enfatizó: "No significa nada para mí".

Aún no se anunció fecha de inicio de rodaje, aunque trascendió que Coppola planeaba comenzarlo en el próximo otoño estadounidense. TÉLAM