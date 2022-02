De aquel “mirá que te como hermano, mira que te como” con un final feliz para los albicelestes, a este “ojo que no se lo coma el personaje” en la advertencia de Nacho González, ex arquero de Racing y de la Selección Mayor, opinión que también suscribió con otros argumentos Coco Basile, solo pasaron un puñado de meses.

Es que así se viene delineando el derrotero del Dibu Martínez en el arco albiceleste, una increíble historia que, a pesar de esa pequeña huella, por la profundidad de la misma y la influencia de sus intervenciones, en los resultados deportivos del equipo que dirige Lionel Scaloni, la misma no guarda relación comparativa con sus predecesores en el puesto.

Algo infrecuente se desarrollar alrededor de esta gestión, liderada por el santafesino desde mediados de 2018; no solo resulta singular la estadística del actual portero del Aston Villa, pues también Scaloni, sigue haciendo historia como entrenador principal con números para el asombro, al ofrecer una planilla de asistencias inédita en la elite del futbol mundial, con la misma cantidad de partidos dirigidos como técnico y como seleccionador.

Casos parecidos, acaso con menores impactos mediáticos, pero igualmente aprobados por los futboleros criollos, sucede con el Tucu Cristian Romero, también jugador de la Premier League, en este caso del Tottenham o Rodrigo De Paul, en los últimos meses en la plantilla del Atlético de Madrid, que pasaron de ser poco distinguidos por la afición en nuestro medio, a figuras indiscutidas y hasta aclamadas cada vez que sus nombres son mencionados por los presentadores, en los estadios argentinos con los colores albicelestes.

Una relación a puro vértigo, en tiempos atravesados por la frugalidad que las tendencias generan.

No se trata de una observación crítica, es en todo caso, descriptiva de los nuevos paradigmas de los que emergen estos fenómenos y que, por cierto, en términos de resultados deportivos, le han devuelto al futbol de nuestro país, los alicientes adormecidos por décadas, algo de lo que muchos descreíamos de su factibilidad, al menos en estos tiempos.

Pero regresemos al caso Dibu Martínez, un personaje de repostería…

En el plano futbolístico, lo de Dibu es de una intensidad y trascendencia ininterrumpidas. Una montaña rusa en la que nada le da vértigo. Basta con citar que sus 15 partidos –afuera quedan los cinco minutos disputados del frustrado clásico en Brasil- fueron todos oficiales. Siempre jugó con la adrenalina y la exigencia por el resultado, sea en las eliminatorias o en la Copa América. No pasó por los amistosos de prueba, los que permiten ir calibrando cuánto pesa el buzo del seleccionado. Cuando se trató de ensayos fue suplente en tres oportunidades (dos veces de Agustín Marchesín y en otra de Esteban Andrada, presente en el 1-0 sobre Brasil en un amistoso en 2019).

El debate quedó abierto entre los partidarios que justifican una “batalla psicológica” y los que la condenan por ser antideportiva e irrespetuosa. Esta versión desinhibida sorprendió hasta al propio Scaloni, que de alguna manera la avaló: “No sabíamos todo lo que iba a generar en los penales, fue algo nuevo para nosotros. Más allá de lo que hizo, lo importante son los penales que atajó. Todo lo otro forma parte de su personalidad, ya está. Nosotros miramos el aspecto puramente deportivo. Todo lo que se ve de él es así, por eso es tan querido en el grupo”.

Este perfil de Dibu también encandiló a Messi. El tema pasaba por el autocontrol del arquero de esa irreverencia. No lo tuvo cuando se burló en redes sociales de los controles de migraciones en la entrada a Chile. Rozó la ofensa. Y ayer Scaloni ya no salió a ampararlo. Aun sin nombrarlo, le mandó un mensaje a él y también a Rodrigo De Paul: “Tenemos que bajar un poquito los decibeles. Puede pasar que te quedes sin agua en el hotel o haya demoras, no siempre las cosas son a propósito”.

Fuera de la selección, en el entorno cercano de Dibu también tomaron nota y asumen que esa imagen no le conviene. Que no necesita agregarle nada a sus grandes condiciones deportivas. Con que ataje es suficiente para asegurarse el puesto hasta Qatar. Solo recibió cinco goles en las nueve victorias y seis empates que participó. Es uno de los pilares del invicto en 28 encuentros del ciclo Scaloni. Le llevó menos de 10 partidos ganar un título por el que Messi y Di María lucharon más de 100. La vida le cambió abruptamente en poco tiempo. Prometen conversar con él para hacerle ver que su mejor fiereza es cuando se arroja para quedarse con la pelota.

Pocas veces se presentan tan propicias las circunstancias, como para poder trabajar esos impulsos y convertirlos en mejores herramientas que apuntalen esa templanza que se requiere en los momentos límites, sin que la catarsis lo arruine todo. Martínez qué con 29 años, está en el punto de madurez ideal para un arquero, acortó caminos como nadie en su puesto, se destaca en un seleccionado que ya no debe exponerse a las presiones de los resultados, por lo menos hasta la Copa del Mundo y en su caso, a ninguna competencia interna, ya que ha ingresado al privilegiado núcleo de los indiscutibles, ergo, es tiempo de apurar el paso educativo de esa faz histriónica que, por lo socarrona, lo coloca en un lugar que no deberíamos celebrarlo.

Otro reto para la conducción de este ciclo que ha conseguido armar una estructura de cuya solidez, no solo habla un infrecuente invicto, sino también, una saludable austeridad con apelación permanente a los méritos de los jugadores escogidos. Es probable que se trate de una tarea compleja por la fina línea que divide la tolerancia de las objeciones, no obstante, Scaloni lo debe asumir en tiempo y forma, antes que sea demasiado tarde.