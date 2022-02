Sin dádivas ni honores, solamente dirigentes

Por Fernando Manfredi (Especial para La Opinión). - Comenzaré esta exposición con una breve historia (verídica), y sin pretensiones de ser historiador, haré de narrador de los que encontré en algún lugar de mi memoria.

Cuando el siglo XX transitó sus primeros años, en un "campito", cuatro "purretes" de 12, 13, 14 años decidieron hacer una travesura, fundaron un club, y a él se abocaron con cuerpo y alma.

Sin saberlo, también generaron la desinteresada, comprometida y consecuente figura de dirigente de club.

Esta ciudad, y muchas localidades cercanas, y no tanto, repitieron esta historia, o similar.

Los vecinos eran convocados, y algunos se auto-convocaron, de inmediato, entendiendo que contribuirían a desarrollar un lugar para ellos y para su familia; para el solaz, para la práctica de deportes, o quizás para sentir un preciado derecho de pertenencia.

Todos compartían una generosa vocación de servicio, un compromiso irrenunciable y un elevado espíritu altruista. Así crecieron grandes instituciones, con grandes propósitos, y magníficos logros.

Pero (esta palabra que siempre enciende una luz de alarma) hoy se convirtió en una ardua tarea acercar personas; muchos hablan de falta de tiempo, excesos de compromisos o falta de experiencia.

La realidad dice más. Cuando los de antes se auto-convocaban, los de hoy se convierten en críticos, evocando a los dirigentes de clubes por algún pequeño error, desdeñando los miles de aciertos, y con irresponsable presteza, los tildan de ladrones, o ineficaces, o déspotas; de hecho ningún detractor podrá ser juzgado por error alguno, jamás hicieron nada por el prójimo sin especulaciones y, menos aún, bajo gratuidad.

También es justo decir, que algunos (varios) actuales dirigentes permiten que antiguos directivos que han dejado profundas huellas, de invaluable factura, en cada una de esas instituciones, terminen en la más cruel de las indiferencias. Muy cercano al pronto olvido.

No temo equivocarme si digo que ninguno de aquellos pioneros actuó por dádivas o recompensas, y seguramente una palada de tierra la considerarían un honor y un reconocimiento .Y esto no es culpa de los gobiernos de nuestro país. Que cada uno se haga cargo de lo que le toca. En la actualidad, todos encontraron para su gestión algo más que un "campito" para conducir.