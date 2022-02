Exigen que el ministro de Educación dé explicaciones en el Congreso

“Queremos un inicio de ciclo lectivo en 2022 con todos nuestros niños, niñas y adolescentes en las aulas, para frenar esta verdadera tragedia educativa. Por eso solicitamos que el gobierno detalle qué está haciendo para que eso ocurra. Hoy no hay ningún dato oficial certero”, advirtió el legislador por Santa Fe. “Se debe dar respuesta a la profunda crisis que atraviesa la educación en nuestro país. La ausencia de información respecto a cuántos alumnos y alumnas abandonaron la escuela durante la pandemia nos vuelve a sumergir en un debate que muestra a la educación como objeto de la puja política, sin evidencias, sin experiencias comparadas y sin estadísticas serias necesarias para transformar esta pugna en un debate sensato”, indicó el diputado en el pedido de interpelación. Su solicitud es acompañada por la firma de Facundo Manes, Mario Barletta, Maximiliano Feraro, Federico Angelini, Victoria Tejeda, Ximena García, Gabriela Lena, Fabio Quetglas, Carolina Castets, Lidia Ascárate, Roberto Sánchez, Fernando Carbajal, Pedro Galimberti, Dina Rezinosvky, Camila Crescimbeni, Jorge Vara, Federico Frigerio, Sebastián Salvador, Germana Figueroa Casas, Gerardo Cipollini, Gabriel Chumpitaz y José Núñez.



SILENCIO OFICIAL

Al requerimiento de interpelación se llega tras haber intentado conocer esta información en pedidos recientes al Ministerio de Educación, que no han sido contestados. “Padres y docentes organizados estiman que son un millón y medio los niños, niñas y adolescentes dejaron las escuelas tras el cierre prolongado de establecimientos que dispuso el gobierno nacional por la pandemia. El oficialismo dice al pasar que en total al día de hoy, son medio millón. Pero tenemos los ojos vendados, faltan cifras oficiales para que las políticas de revinculación sean realmente eficaces”, aseguró Juan Martín. “Por eso -subrayó- le exigimos al ministro de Educación Jaime Perczyk que informe en el Congreso cuántos son. Y que explique qué se hizo y que se hará para que todos esos alumnos y alumnas vuelvan a las aulas”. El legislador de Santa Fe apuntó que el abandono escolar no es el único problema a resolver. “Se debe resolver además cómo se van a recuperar los aprendizajes perdidos en estos dos años de improvisaciones y resistencias a volver a las aulas, poner en marcha un apoyo integral centrado especialmente en los niños y niñas marginados de cada comunidad, que incluya clases de recuperación, apoyo a la salud mental y a la nutrición, protección, entre otros”. “Para eso -puntualizó Juan Martín- hace falta un monitoreo serio y eficiente de las estrategias desplegadas por el Estado Nacional, así como también nuevas herramientas que permitan abordar la situación crítica que significan casi dos años de desvinculación para cientos de miles de estudiantes del sistema educativo”. “Es fácil decir que no es tarde desde un comunicado de prensa, como hizo en su momento el gobierno. Pero para muchos que sufren en carne propia haber quedado al costado del camino no lo es. A ellos les debemos respuestas. Es el compromiso más urgente, por el presente y el futuro de nuestro país”, concluyó el diputado nacional.