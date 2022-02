Bombero Voluntario rafaelino integra la brigada santafesina que combatirá el fuego

El Gobierno de la provincia de Santa Fe dispuso la movilización de más de 40 brigadistas y de la logística de la Secretaría Protección Civil y Gestión del Riesgo al servicio de las provincias de Corrientes y Misiones, en donde se registran incendios devastadores que ya quemaron el 10% del territorio correntino.

Santa Fe fue convocado por el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.

Ante esto, determinó a través del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos que la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias (BAPE) dependiente de Secretaría Protección Civil y Gestión del Riesgo perteneciente a la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FSABV) movilice a brigadistas santafesinos y la puesta a disposición de toda la Logística para combatir los incendios en esas provincias, todo en el marco de cooperación del mencionado organismo.

Santa Fe se suma a la colaboración que prestan también las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Jujuy y Entre Ríos.

En ese marco, la FSABV convocó, el pasado sábado, a su Brigada Forestal (BRIF) para concentrar en la ciudad de Santa Fe y luego dirigirse a la localidad de Aristóbulo del Valle, en la provincia de Misiones, donde hará base para combatir los incendios en Corrientes, actualmente foco de incendios desde hace varias semanas.

En diálogo con La Opinión, Miguel Gómez, presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Rafaela, expresó el orgullo de la dotación por el llamado de Galván.

“Ël está certificado como Bomberos Voluntarios de la Brigada Forestal a nivel nacional. Ricardo tiene gran experiencia en la materia y trabajo en los incendios forestales de las islas del Paraná como así también en Córdoba. Es uno de los referentes de los bomberos voluntarios, no solamente de Rafaela sino también de la provincia. Él es el encargado de una de las dos compañías de nuestro cuartel. Es uno de los bomberos voluntarios más antiguos del cuartel. Es un excelente profesional y mejor persona”, destacó Gómez.

Desde las redes sociales, el cuartel de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad envió un mensaje a los brigadistas y en particular a Galván: “En el día de hoy (por el sábado), Brigadistas de la BRIF de la Pcia de Santa Fe partieron rumbo al Sur de Misiones para colaborar en la extinción de los incendios que azotan esa geografía.

Por nuestra institución participa el Sgto. Ricardo Galván, a quien le deseamos, junto a los demás brigadistas, éxitos en su labor. Cuídense mucho. Los esperamos a su regreso”.



DESCONTROLADO

Decenas de focos de fuego, algunos de más de un kilómetro de frente, se esparcen sobre el norte de la provincia de Corrientes consumiendo los humedales de la zona de los Esteros del Iberá afectados por la sequía y la bajante histórica del río Paraná, mientras imágenes satelitales y reportes de brigadistas advierten sobre focos que comienzan a afectar el sur de Misiones. En tanto, organismos nacionales, empresas públicas y equipos especializados de media docena de provincias luchan en conjunto para que las llamas no destruyan viviendas, forestaciones y ganado.

De acuerdo a las estimaciones del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SMNF), los incendios de la última semana ya consumieron más de medio millón de hectáreas en el norte de Corrientes, mientras que las imágenes satelitales y los reportes que los brigadistas entregan al final de cada jornada advierten sobre focos que ya comienzan a afectar el sur de la provincia de Misiones.

En este sentido, se movilizaron 4 camiones, -autobombas y el de Logística preparado especialmente para estas ocasiones-, y 7 camionetas, además de todo tipo de herramientas tales como motobombas, mangas forestales, bombas de espalda, motosierras, motoguadañas, bolsos de primeros auxilios, sopladoras, indumentarias, y equipos de comunicación, entre otros. Sobre la colaboración, el secretario de Protección Civil y Gestión del Riesgo, Roberto Rioja, afirmó que “para Santa Fe, una vez más, es una forma de devolver para cuando nosotros necesitamos que alguien colabore como a nosotros nos pasó con los incendios en el Delta. Y para demostrar que la emergencia es para todos iguales y para nuestra provincia, a través de Protección Civil y de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, va a estar presente para tratar de llevar soluciones a este gran problema que sufren las provincias de Corrientes y Misiones”. Por su parte, el presidente de esta última entidad, Daniel Emmert, dijo que “por el trabajo en conjunto de Protección Civil, el Ministerio de Gobierno y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe vamos a colaborar con 7 camionetas y el equipamiento para trabajar” en el lugar que se lo requieran.