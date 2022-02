Germán Martínez lo intentará convencer a Máximo Kirchner

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, afirmó que hará "lo imposible" para "convencer" a Máximo Kirchner de que acompañe con su voto el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

A la espera de que el Ejecutivo nacional pueda acordar los últimos detalles de la renegociación de la deuda con el organismo de crédito internacional, Martínez precisó: "No voy a dar por perdido ningún voto".

"Vamos charlando, siempre con diálogo abierto. Se lo dije a Máximo, no sé si lo voy a lograr, pero voy a hacer lo imposible para que votes con nosotros", resaltó Martínez.

"Todavía se está trabajando en un ámbito técnico para terminar de pulir el programa que acompaña la carta de intención de acuerdo con el FMI", indicó el jefe del Bloque oficialista en la Cámara baja.

En ese marco, aseguró que trabajará para que el proyecto cuente con "la mayor cantidad de votos afirmativos", con el objetivo de que se pueda "aprobar el acuerdo con el FMI en la Cámara de Diputados".

"Voy a trabajar para que dentro de mi bloque tengamos la posición política más convergente posible. Hay compañeros que todavía no tienen una definición", subrayó Martínez.

El diputado oficialista afirmó que "no hay cláusulas secretas en el entendimiento con el FMI", y prometió que "todos los diputados y senadores van a tener la totalidad de la información".