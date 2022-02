Anticipo sobre una posible devaluación

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El dólar blue cerró la semana con una baja de tres pesos y culminó en $208 para la compra y $211 para la venta, alejándose aún más de su máximo histórico de $223,5.

Con este nuevo descenso, la cotización del billete paralelo redujo la brecha a menos de 98% respecto al tipo de cambio oficial en la plaza mayorista y a alrededor de 88% en comparación con el promedio del minorista.

El asesor económico y financiero Salvador Di Stefano aseguró que "era muy predicable que baje el blue" y que "más tarde que temprano" debería haber una devaluación en el oficial.

El experto consideró que "como sube la tasa de interés, ya no es tan rentable hacer negocios con el dinero de terceros y es más rentable hacerlo con capital propio. Con lo cual mucha gente en la Argentina ahorra en dólares".

Y agregó: "Hay una caída del dólar blue por un cerrojo financiero, mientras que el oficial juega otra partida, más tarde que temprano vamos a ver una devaluación. El porcentaje lo va a terminar poniendo el mercado. Pero como mínimo debería estar a 235 pesos".

Consultado sobre el panorama agropecuario, dejó en claro que "al productor le espera menos pérdida este año y un signo de esperanza para la campaña que viene. La actual está perdida, es una tragedia por la sequía. Con este Gobierno, que no se caracteriza por tener políticas de Estado para el campo, por esta suba de la tasa se complicará la compra de insumos".

"Hay un montón de gente en el campo que está al día, que necesita levantar la cosecha para comprar insumos y encima ahora con tasas más elevadas. Esto no debería preocupar en ningún lugar del mundo, pero en Argentina sí", concluyó.



EN LA SEMANA

En el marco del tramo final de las negociaciones entre el Gobierno y el FMI, el mercado cambiario local tendió a estabilizarse y el denominado blue cayó 3 pesos, hasta los 211, uno de los niveles más bajos desde enero.

El blue, por otro lado, reportó su primera caída semanal, desde que comenzó el mes, de 4,50 pesos.

En tanto, el oficial subió 24 centavos a $112,48 de acuerdo al promedio en los principales bancos del sistema financiero. A su vez, el valor minorista de la divisa en el Banco Nación se mantuvo a $112.

Por otro lado, el Banco Central reportó una nueva rueda de negocios sin ventas, por lo que en la semana logró acumular compras por 100 millones de dólares.

Por otro lado, los bonos argentinos en dólares subieron con fuerza, ante la perspectiva optimista del mercado de un pronto acuerdo con el FMI.