Alimentos: ¿se creará una empresa nacional?

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El anuncio de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, sobre la intención del Gobierno de crear una Empresa Nacional de Alimentos sorprendió a propios y ajenos, pero en el fondo es una medida que saca a la luz la silenciosa guerra de posiciones que se libra al interior del oficialismo por la orientación de las políticas públicas.

En el redil del Frente de Todos conviven forzadamente tribus tan diversas como La Cámpora, el nonato "albertismo", el Frente Renovador de Sergio Massa, el kirchnerismo no camporista, el sector de Juan Grabois, movimientos sociales, organizaciones sindicales y distintas líneas del PJ más tradicional.

La inflación es un fenómeno que preocupa transversalmente a todos los grupos, pero las propuestas para contener ese flagelo, en el marco del fracaso de las respuestas que dio el Gobierno en esa materia hasta el momento, difieren ostensiblemente.

Días atrás, el secretario de Comercio, Roberto Feletti, hizo una fuerte declaración política al sostener que se requiere mayor intervención del Estado en los precios de los alimentos, que vienen disparándose semana tras semana complicando el bolsillo de los consumidores.

"Hay que reconstruir instrumentos estatales que permitan establecer regulaciones frente a lo que es el libre mercado en la asignación de recursos de alimentos", resaltó luego de que se difundiera el inquietante dato de la inflación del 3,9% de enero.

El funcionario kirchnerista fue más lejos en sus consideraciones al sugerir el desacople del precio local del trigo, maíz, carne y leche respecto de los precios internacionales.

En ese sentido, no ocultó su respaldo a la propuesta de subir las retenciones a los productos primarios que no tienen ningún tipo de valor agregado.

Las apreciaciones de Feletti fueron desautorizadas por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien no cree con la misma convicción en la eficacia de ese tipo de instrumentos para contener el alza de precios.

Kulfas tampoco emitió opinión sobre la Empresa Nacional de Alimentos pese al peso que tuvo la noticia desde su anuncio, toda una señal respecto del poco entusiasmo que esa posible medida le produce.

El sector que saldría ganando en esa puja interna es el Frente Patria Grande de Juan Grabois, que viene debatiendo al interior de su organización en torno a la idea de crear una red de pequeños productores de alimentos con apoyo estatal desde la fallida nacionalización de Vicentin.

Todavía es pronto para determinar si esta proclama de tipo intervencionista llegará a buen puerto o si terminará nuevamente en la papelera donde se apilan nostálgicamente las tantas obras que el Gobierno quiso emprender pero que no pudo o no se animó a llevarlas a cabo. El antecedente de Vicentin no trae buenos recuerdos a quienes impulsan el proyecto.