La crisis en Venezuela

Una veintena de economistas venezolanos solicitaron al régimen de Nicolás Maduro publicar el Presupuesto nacional, así como las estadísticas económicas y sociales que elaboran los distintos entes estatales."Desde 2016, el Poder Ejecutivo no ha publicado las respectivas leyes de presupuesto, contraviniendo claramente lo establecido en los artículos 313 y 314 de la Constitución. De esta manera, sin la publicación en la Gaceta Oficial (documento donde se dan a conocer leyes y mandatos), no existe ley de Presupuesto válida", expresaron los economistas en un comunicado.Por esta razón, sostuvieron que "los funcionarios a cargo de la administración pública, presumiblemente, han estado incursos en actos reñidos con la ley".El grupo denunció que las cifras fiscales dejaron de publicarse en 2009, el producto interno bruto (PIB) desde el primer trimestre de 2019, al igual que los de la balanza de pagos y los datos de pobreza."Esta situación constituye una violación flagrante al derecho de los venezolanos a estar informados, al tiempo que le resta transparencia a la gestión pública y daña la credibilidad de los entes encargados de producir esas estadísticas", afirmaron.Los economistas recordaron que la Ley de Presupuesto de 2022, aprobada por la Asamblea Nacional el 14 de diciembre de ese año, todavía no ha sido publicada en la Gaceta Oficial."Solamente se pudo conocer su exposición de motivos, la cual carece de fundamentos técnicos al no incluir premisas fundamentales, tales como el precio estimado del petróleo, el volumen de producción y exportación de petróleo, el tipo de cambio, y las tasas de inflación y crecimiento económico previstas", subrayaron.Mientras tanto, el líder opositor venezolano Juan Guaidó prometió volver a las calles de su país para transmitir su mensaje de "lucha por recuperar la democracia en unos encuentros municipales"."La dictadura no nos permite hablar libremente en la radio o en la televisión. Por eso llevamos el mensaje de Salvemos Venezuela cara a cara a nuestra gente. El próximo sábado 19 de febrero en los encuentros municipales nos desplegaremos en todo el país", anunció en su cuenta de Twitter.Guaidó prometió que trabajará junto a los ciudadanos en esa lucha cuyo llamado hará "en las calles de Venezuela"."Estén atentos a las redes oficiales para conocer los puntos en los municipios del país en los que ejerceremos mayoría", adelantó.El opositor convocó a sus simpatizantes a una concentración callejera, la primera en Caracas desde marzo de 2020.Guaidó había reunido en aquella oportunidad a sus simpatizantes en la Plaza Bolívar de Chacao, si bien no se dirigió hasta la Plaza Altamira, centro neurálgico de las protestas contra los distintos Gobiernos chavistas.El panorama no solamente es complejo para la oposición, sino también para los observadores neutrales, ya que la misión de la Unión Europea en Venezuela confirmó que no viajará a Caracas para presentar el informe final sobre las elecciones regionales y municipales de noviembre, ya que el dictador Nicolás Maduro no los autorizó.En un comunicado, la misión del bloque detalló que "en cumplimiento del Acuerdo Administrativo firmado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y la Delegación de la Unión Europea en Venezuela, y de acuerdo con la metodología aplicada en materia de observación electoral, de todos modos, se hará público el informe final".La misión de la Unión Europea se desplegó a lo largo del territorio venezolano el 14 de octubre de 2021 ante la invitación del Comisión Nacional Electoral de Venezuela.Durante la jornada electoral contó con 134 observadores de 22 Estados miembros de la UE, además de Suiza y Noruega, los que estuvieron presentes en los 23 estados del país y el Distrito Capital.