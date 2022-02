Argañaraz solicita reunión con fuerzas de seguridad y justicia

En el marco de la creciente inseguridad que sufre hace décadas la provincia de Santa Fe, en conjunto con la corrupción y el narcotráfico, el legislador rafaelino, referente del bloque Vida y Familia Juan Argañaraz, expresó su extrema preocupación por dar una solución urgente a esta problemática que afecta día a día la vida de los santafesinos.

“El diputado insistió en la necesidad de que este tipo de reuniones se desarrollen más asiduamente, entendiendo que no sirve “juntarse una vez al año”. Y dijo: “Yo planteo que esto se replique en el departamento y ciudad, ya que la última mesa de seguridad en la que participó la justicia, la seguridad y la política fue en febrero del año pasado. Esa mesa mínimo se debería reunir cada tres meses. La realidad es que es muy enriquecedora, porque allí conectas los dos primeros eslabones que son la seguridad y la justicia –después habría que conectar el eslabón de la parte penitenciaria y la reinserción de los presos que es lo que faltaría”.

Argañaraz planteó en ese marco, que “es allí donde nosotros veríamos si hay que hacer cambios en algunas leyes provinciales o sumar nuevas, esa es nuestra idea, como así también proyectos que hemos presentado como ojos en alerta y el anillo digital para que se implementen en más localidades”.

En cuanto a la articulación entre las políticas sociales y de seguridad, el legislador del bloque Vida y Familia manifestó que “es ahí donde hay que trabajar mucho con todo el tema de educación, con talleres barriales tanto de deportes, culturales, las escuelitas deportivas y Rafaela se encuentra trabajando en ese sentido y es para destacar que no todas las localidades tienen ese trabajo encaminado”.

Argañaraz, en post de la Junta Provincial de Seguridad que se dio el pasado jueves 17 de febrero, solicitó que esta mesa, también se realice en el departamento Castellanos y en la localidad de Rafaela, departamento y ciudad del cual el legislador es oriundo.

El mismo se expresó señalando que “estamos cerca de la gente, entendemos y vivimos esa inseguridad que los preocupa, por ello, necesitamos tomar acciones urgentes”. “Nos eligieron para dar soluciones, no podemos ser tibios en este tema, hay que actuar ya”.

A su vez, el diputado, llegado el momento de hacer su balance anual, mediante un sistema de indicadores que el legislador posee con su equipo, dio resultados impactantes en cuanto a las preocupaciones principales del pueblo santafesino, dentro de la cual la inseguridad es el tema que más preocupa, seguido de la economía, la corrupción y el narcotráfico.

Finalizando, Argañaraz agregó: “No vamos a detenernos en la búsqueda de una mejor Santa Fe, nuestras prioridades, siempre van a estar acorde a las de la gente, trabajamos para ellos y en beneficio de ellos, por eso es tan importante y necesario que esta reunión se lleve a cabo a la brevedad”.