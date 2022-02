Una lluvia sorpresiva

Pese a que no estaba anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado, alrededor de las 16, se produjo una tormenta en la ciudad que seguramente agarró desprevenidos a más de uno. Más allá de que fueron 7,5 los milímetros registrados de acuerdo al twitter Clima Rafaela, con ráfagas de fuertes vientos en algunos sectores que no generaron mayores inconvenientes, las precipitaciones, que duraron media hora aproximadamente, vinieron bien como para que el resto de la jornada sea agradable, ya que durante el mediodía el clima se había tornado un poco pesado y caluroso con los 33,5ºC que marcó el termómetro a la hora 13 (la máxima fue de 34,1ºC a las 15, bajando a 21.2ºC una hora después). Más allá de este chaparrón inesperado, no se esperan nuevas lluvias al menos hasta el próximo miércoles en Rafaela. Seguramente, este fenómeno climático llegó a esta región a raíz de algunas tormentas fuertes que se produjeron en el noreste de la provincia de Córdoba, donde algunas localidades sufrieron lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo.