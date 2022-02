Celebraron acuerdos entre SOEM y Ejecutivo

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Con inocultable satisfacción desde el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales se puso de relieve que en el marco de distintos encuentros mantenidos entre el intendente Municipal, Gonzalo Toselli, y el secretario General del SOEM, Adrián Bertolini se han cerrado una serie de acuerdos que servirán para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, como así también reordenar situaciones que vienen de mucho tiempo.

"Nuestra entidad gremial viene trabajando en la adaptación a la realidad de los trabajadores y en tal sentido una de las temáticas es extender licencias por fallecimiento de familiares y otros supuestos compartiendo desde el Municipio los argumentos de nuestra organización sindical. Por ello uno de los acuerdos establece:

Fallecimiento de cónyuge/hijos/padres: Licencia especial de 10 días hábiles en lugar de 5.

Fallecimiento de hermanos/sobrinos/abuelos: Licencia especial de 5 días en lugar de 2.

Fallecimiento de tíos/primos/yernos/nuera: Contará con un permiso de 2 días.

Atención de familiar enfermo: cónyuge/hijo/padres: Tendrá derecho a solicitarlo previa presentación de la documentación respaldatoria, en aquellos casos que no cuente con licencia ordinaria y siendo único sostén de familia una licencia especial hasta de 90 días en lugar de 30.

Por matrimonio: El trabajador tendrá derecho a una licencia especial de 15 días hábiles en lugar de 10.

"Sin dudas, se trata de un acuerdo importante, con un alto contenido social y de ampliación de derechos que todos debemos valorar y reconocer", señalaron.

"El segundo acuerdo alcanzado está relacionado a un pedido que venimos trabajando desde hace varios meses relacionado a la Guardia Urbana Sunchalense (GUS) en el cual se han mantenido numerosos encuentros entre el SOEM y el DEM, como así también entre los abogados de ambas partes, se ha dialogado en el Concejo y también con los trabajadores y hoy podemos decir que hemos cerrado un importante acuerdo que regulariza algunas situaciones no contempladas en la legislación y ordenanza vigente.

Categoría de ingreso: Desde la fecha pasará a ser la Categoría 11 la de ingreso ya que actualmente lo hacían en una que coartaba la carrera administrativa de los trabajadores.

Adicional GUS: Se crea este adicional específico de la función específica, que hasta el momento perciben uno no acorde a sus funciones. El mismo consistirá en un 45% fijo de la asignación de la categoría.

Guardia rotativa: Continuarán percibiendo este adicional equivalente a un 15% establecido en la ley 9286 para los trabajadores que cumplen turnos rotativos de 8 horas.

Examen psicofísico: Los trabajadores afectados a la Guardia Urbana deberán someterse cada dos años a exámenes psicofísicos a los fines de corroborar su correcto estado de salud y la adecuación del mismo con las características y exigencias del puesto a cubrir.

Jefatura Guardia Urbana: Se acuerda la modificación normativa necesaria a los fines de contar con el cargo de Jefatura División GUS (Categoría 19) el cual tendrá las funciones de mayor responsabilidad dentro de dicha estructura.

Sin dudas que se trata de otro acuerdo superador que permitirá a este sector de vital importancia contar con una estructura acorde a las necesidades y garantiza la igualdad de oportunidades para los trabajadores del sector.

"El tercer acuerdo es definir la reubicación del personal de acuerdo al Nomenclador de funciones establecido en acuerdo firmado tiempo atrás para el tramo ejecución en esta primera etapa lo que permitirá contar con un plantel ordenado y que garantizará a los trabajadores optimizar su situación personal.

"Este acuerdo establece reubicar desde 01/03/22 al personal de planta permanente correspondiente al tramo de ejecución de los agrupamientos estipulados por la legislación vigente (Estatuto)

"Sin dudas que este tipo de acuerdo nos permite garantizar y ampliar derechos para los trabajadoras y trabajadores, jerarquizar el empleo público, pero además mejorar las condiciones laborales y reordenar nuestro ámbito laboral para así mejorar la prestación de los servicios en favor de la comunidad toda.

Pases a planta permanente: "Todos conocen la situación de los contratos precarizados y fraudulentos que existieron en el Municipio durante los últimos 25 años y merced a distintos acuerdos de partes logramos dar solución a este tema hace poco más de un año pasando como primer medida a integrar la planta de personal Transitorio, habiéndose firmado un acuerdo entre el Departamento Ejecutivo y el SOEM estableciéndose el pase a planta permanente en tres etapas: 2021/2022 y 2023, respetándose edad, antecedentes y fechas de ingreso. En este sentido se resolvió avanzar en la primera y segunda etapa, quedando pendiente para 2023 la tercera y última etapa", resaltaron.

Otros pedidos solucionados: Ante los numerosos reclamos realizados por parte de los trabajadores y falta de respuesta por parte de sectores responsables y funcionarios se ha solicitado en los últimos días la urgente Entrega de la ropa de trabajo pendiente segunda entrega 2021 y la primera 2022, la cual ha comenzado a entregarse y asumiendo el compromiso el Sr Intendente de entregar en breve la primera entrega 2022.

Mejoras trabajadores sector ferrocarril: Se ha solicitado y ya se está solucionando algunas mejoras de este deplorable sector en sus condiciones: falta de agua, baños, etc.

Elementos de cocina para refrigerio: Ante numerosos reclamos y pedidos realizados y falta de solución, desde nuestra entidad se ha abordado este tema, habiéndose logrado que en forma inmediata se dé solución a este problema.

"Valoramos el inmediato accionar y voluntad de diálogo del Intendente Municipal que nos permitió dar solución a estos reclamos de los trabajadores" se puso especial énfasis en señalarlo desde la organización gremial.

Por último se puntualizó "pocas palabras, hechos concretos y cerca de la gente siempre".