Febrero es para todos los estudiantes tiempo de exámenes, pero ahora el que comienza a rendir trimestralmente es el Ministerio de Economía, ya que según la carta de intención para el acuerdo con el FMI, cada tres meses vendrán a auditar, entre varias variables, si se logró bajar o no el déficit fiscal y la formar en que lo financiaron.El camino para encuadrar las cuentas fiscales y pasar el examen es lograr que el país crezca, y para esto necesitamos que ingresen dólares que serán utilizados para importar insumos y materias primas, hoy demoradas en aduana, pero que son la base para poder seguir produciendo y de esta forma crecer, aumentar la recaudación y reducir el déficit fiscal, aprobando de esta forma el examen. Esto se repetirá cada trimestre.Como Argentina no recibe inversiones por la actual situación de desmanejo de la economía, de su política exterior y de su poca seguridad jurídica, los únicos dólares que ingresan al país provienen de la balanza de pagos, es decir lo que queda de lo que exportamos, luego de restar las importaciones, y es este el actual cuello de botella por el que se restringen tanto las importaciones, aun siendo tan necesarias para crecer, como lo explicábamos en el párrafo anterior.El principal problema radica en que el tipo de cambio oficial está atrasado. El año pasado, todos los precios de la economía, en promedio, subieron más del 50%, mientras que el tipo de cambio subió solo el 23%, no llegó ni a la mitad del resto de los precios. Esta situación abarata las importaciones, y produce salida de dólares, tan escasos hoy en las arcas del BCRA.Con lo que estamos exponiendo, en realidad queremos advertir que muy probablemente se produzca un salto devaluatorio del dólar oficial, no estamos convencidos de que se realice toda de golpe, pero sí que mes a mes veremos subir el oficial achicando la brecha con los otros tipos de cambio.Respecto del blue y los paralelos, por el momento no vemos que tengan margen para seguir creciendo, excepto que se produzca la devaluación del oficial abruptamente, por el contrario los vemos ahora más tranquilos y estables. La economía diaria está muy ilíquida y el crédito escasea, por lo que seguramente algunos se desprenderán de dólares ahorrados para continuar trabajando. De no producirse ningún cisne negro o algún evento político que cambie abruptamente la realidad, las próximas semanas serán tranquilas, comenzarán las clases y esperaremos al primer examen trimestral del temido FMI.#BuenaSaludFinanciera@GuilleBriggiler