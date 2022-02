Horda atacó a policías: daños y postas de goma

A la 1.50 de la madrugada de ayer, personal policial de la Comisaría N° 14 de Lehmann y de la Policía de Acción Táctica (PAT), debieron intervenir, ante el aviso de disturbios que estaban produciéndose en la vía publica de la localidad de Nueva Lehmann, 6 km al oeste de la localidad de Lehmann.

Arribados al lugar, el personal policial divisó rápidamente a un individuo identificado como Diego Nicolás A. -alias "Papiguilo"- de 19 años, quien a los gritos amenazaba a una familia vecina. Al notar la llegada de los oficiales de policía, "Papiguilo" se dio a la fuga por los descampados.



REGRESO CON FURIA

Cuando la situación parecía controlada, los uniformados tomaron conocimiento que el sujeto de 19 años había regresado al lugar y nuevamente estaba produciendo desordenes, incluso golpeando a familiares.

En ese marco los agentes lograron divisarlo partiendo piedras contra el suelo y arrojándolas asimismo contra la Policía, al mismo tiempo que gritaba expresiones tales como "vigilantes de m..., ustedes no me van a llevar", en un estado totalmente desaforado.

El personal policial intentó tranquilizarlo reiteradas veces, pero el joven se tornaba aún mas agresivo arrojando todo tipo de elementos hacia los efectivos.

Finalmente uno de los policías logró darle alcance, pero Diego A. lo amenazó con un cuchillo que portaba en una mano.

No obstante ello, lograron reducirlo, procediendo a su aprehensión. En el momento que el agresivo joven era trasladado al móvil policial ante el descuido de un suboficial, este recibió un golpe con una piedra en la muñeca derecha.



CAOS Y UN GRUPO

DE INADAPTADOS

Todo se descontroló más aún cuando en esos instantes un grupo de personas, protegidos en la oscuridad del lugar, comenzaron a arrojar todo tipo de elementos contundentes contra el personal policial, siendo que un subinspector recibió un golpe que lo lesionó al mismo tiempo que hizo explotar una garrafa de gas pimienta.

En ese contexto, ya caótico, los uniformados se replegaron y a modo disuasivo comenzaron a efectuar algunos disparos con escopetas provistas con postas de goma. También uno de los móviles fue atacado por lo que resultó dañado en el techo.

Finalmente, los policías pudieron aprehender a Diego Nicolás A. -alias "Papiguilo"- quien viene al caso señalar, se domicilia en nuestra ciudad, más precisamente en barrio Monseñor Zazpe.

En la escena se logró secuestrar el cuchillo "Tramontina" utilizado y el pulsador de una garrafa de gas pimienta. Finalmente un móvil de emergencias SIES 107 trasladó al joven junto al subinspector herido al Hospital "Dr. Jaime Ferré" donde el médico de turno constató lesiones de carácter leves en ambas personas.

Los delitos cometidos fueron calificados provisoriamente como "lesiones leves dolosas, lesiones leves dolosas en el marco de violencia de género, amenazas, atentado y resistencia a la autoridad y daño".



CONTROLES, RECORRIDAS Y

RETENCIONES EN LA CIUDAD

En el día de ayer, de acuerdo a directivas impartidas por la Jefatura de la Unidad Regional V, con asiento en Rafaela, y a cargo de la subjefa de Unidad subdirectora de Policía Marcela Fernández, se llevaron a cabo diferentes operativos y recorridas de saturación en zona norte de esta ciudad, contando con la colaboración de personal de seguridad de Grupo Operativo Táctico (GOT), Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas", Patrulla de Acción Táctica (PAT), Agencia de Investigacion Criminal (AIC), y otros organismos como Guardia Urbana Rafaelina (GUR) y Protección Vial y Comunitaria.

Se identificaron a 36 personas, se trasladaron en averiguación de sus antecedentes a 9 individuos, se secuestró una motocicleta en averiguación de su procedencia y se procedió a la retención de tres motocicletas por parte de Protección Vial y Comunitaria de la Municipalidad de Rafaela.