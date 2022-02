Llegó el día: Atlético de Rafaela vuelve a jugar en el Monumental ante su gente

Pasó el comienzo de la temporada 2022 y Atlético de Rafaela no tuvo el mejor arranque en su visita a Belgrano en Córdoba: derrota y una pobre imagen. Es por eso que este domingo la ‘Crema’ intentará revertir dicho comienzo adverso en su debut como local en Torneo Malvinas Argentinas, de la Primera Nacional.



El elenco que dirige Rubén Darío Forestello estará recibiendo a Villa Dálmine, desde las 19 hs., en el estadio Monumental y con el arbitraje de Nelson Sosa. El encuentro se podrá seguir vía streaming por TyC Sports Play.



Atlético entrenó en la mañana de ayer en el predio Tito Bartomioli y finalizado el entrenamiento el DT confirmó los 20 convocados, con las dudas de Guido Milán y Jonás Aguirre. Los defensores no pudieron trabajar a la par de sus compañeros ya que presentaron un cuadro febril, se realizaron los hisopados correspondientes y los resultados fueron negativos. Dependiendo de su evolución y de cómo amanezcan este domingo, día de partido, se decidirá si son de la partida.



A ellos, y según lo ensayado por el ‘Yagui’, se le suman las dudas del lateral derecho. Si se mantiene Facundo Nadalín o aparece Juan Galetto.



El que parece meterse de lleno en el equipo es Franco Bellocq, mediocampista que se sumó al plantel la semana pasada y acompañaría al uruguayo Romero en la mitad de la cancha, saliendo el Colo Soloa. Mientras que Franco Faría, ya recuperado de la sobrecarga muscular que lo dejó afuera del debut ante el Pirata, iría por Marco Borgnino.



Con este panorama, un probable once inicial sería con Salvá; Galetto, Fontanini, Milán, Aguirre; Romero, Bellocq, Cardozo; Portillo, Bieler y Faría.



Por el lado del rival, Villa Dálmine, también viene de perder en el comienzo y fue 2-1 ante Guillermo Brown de Puerto Madryn. En dicho juego se fue expulsado Federico Mazur, lateral derecho, mientras que se fue lesionado (con un desgarro) el otro lateral, Diego Martínez. Ante este panorama el DT Marcelo Franchini estará obligado a realizar variantes. El que podría estar en la formación inicial es Lautaro Díaz, ya recuperado de una lesión muscular que arrastró en los últimos días de pretemporada.



ENTRADAS. La venta de entradas generales para la jornada de hoy será en las boleterías del estadio Monumental, desde las 17 hs.

Vale recordar que también hoy se podrá realizar el canje de entradas para socios activos, de 13hs a 18hs, en la secretaría administrativa ‘Julio Litvak’.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



Atlético de Rafaela: Julio Salvá; Facundo Nadalín o Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Guido Milán, Jonás Aguirre; Emiliano Romero, Franco Bellocq, Diego Cardozo; Ayrton Portillo, Claudio Bieler y Franco Faría. Suplentes: Agustín Grinovero, Jonatan Fleita, Galetto o Nadalín, Mateo Castellano, Facundo Soloa, Matías Valdivia, Marco Borgnino, Facundo Castillón y Gonzalo Lencina. DT: Rubén Darío Forestello.



Villa Dálmine: Germán Montoya; Rafael Sangiovani o Agustín Alberione, Facundo Gómez, Fernando Moreyra, Lucas Amud; Laureano Tello, Emiliano Agüero, Ezequiel D'Angelo; Nicolás González, Francisco Nouet y Juan Pablo Zárate. Suplentes: Alan Sosa, Alberione o Sangiovani,Valentín Albano, Braian Camissasa, Franco Constantino, Joaquín Rikemberg, Lautaro Díaz, Federico Haberkorn. DT: Marcelo Franchini.



Estadio: Monumental.

Árbitro: Nelson Sosa.

Asistentes: Martín Grasso y Matías Coria.

Cuarto árbitro: Darío Sandoval.

Hora: 19.00

TV: TyC Sports Play

Radios: Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 – FM 96.5