Lo ocurrido en el sábado

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Almagro y All Boys vencieron ayer a Sacachispas y San Martín de San Juan por 1 a 0, respectivamente, y de esa manera se ubicaron como líderes de la Primera Nacional, en la continuidad de la segunda fecha del certamen.

El equipo "tricolor" se impuso al de Villa Soldati con el gol de Nicolás Cervetto, a los 27 minutos del segundo tiempo, y el "albo" venció al "santo" sanjuanino con el tanto en contra de Pablo Aranda.

De esta manera Atlanta y All Boys consiguieron puntaje ideal, al sumar seis unidades para ser líderes del torneo.

Atlanta tuvo un spint final impresionante y en solo 12 minutos dio vuelta la historia ante Atlético Güemes de Santiago del Estero para vencer por 3 a 1.

Los goles del "bohemio" fueron obra de Gonzalo Klusener, en dos ocasiones, y Juan Bisanz, mientras que el conjunto santiagueño, que terminó con diez hombres por la expulsión de Gabriel Fernández, se había puesto en ventaja a través de Tomás Assennato.

Tristán Suárez, de local, se lo empató casi al final a Deportivo Madryn 1 a 1, ya que el conjunto patagónico se puso en ventaja con el gol de Mauricio Mansilla y el "lechero" igualó por Nicolás Messiniti.

Chacarita, en San Martín, no pudo sumar de a tres y terminó igualando sin goles con Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Más tarde, San Martín de Tucumán recibió al Deportivo Morón e igualaron 0 a 0.

Además, Chaco For Ever superó como local a Gimnasia de Mendoza por 1 a 0 gracias al gol del rafaelino Enzo Gaggi, a los 25 minutos. En último turno, Mitre de Santiago del Estero y Nueva Chicago igualaron 0 a 0.

La fecha continuará el domingo a las 17 cuando Quilmes visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza con Ramiro López como juez y televisación en directo y a la misma hora Estudiantes de Buenos Aires recibirá al Deportivo Riestra con arbitraje de Pablo Giménez.

También a las 17, Brown de Adrogué será local de Flandria con Rodrigo Rivero como árbitro y Guillermo Brown de Puerto Madryn se enfrentará en su estadio a Almirante Brown con César Ceballo como juez principal, mientras que a las 19 Atlético Rafaela recibirá a Villa Dálmine con arbitraje de Nelson Sosa.

El lunes a las 17 Ramón Santamarina y Belgrano de Córdoba jugarán en el estadio Municipal de Tandil con Jorge Broggi como juez principal y a las 19:15 Ferro será local del Deportivo Maipú con Sebastián Zunino como árbitro, en dos partidos que serán televisados, y el equipo que tendrá jornada libre es San Telmo.