Con Julián Álvarez y todo su potencial, River visita a Newell's

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Con la tremenda efectividad de Julián Álvarez, quien viene de marcar tres goles, y todo su potencial, River visitará hoy a Newell´s Old Boys por la tercera fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.El árbitro Diego Abal, secundado por Pablo González y Facundo Rodríguez, impartirá justicia en el partido que se disputará en el estadio "Coloso Marcelo Bielsa" y que comenzará a las 21:30 con televisación de Fox Sports Premium.River llega tras golear a Patronato de Paraná (4-1) con un Julián Álvarez implacable, mientras que la "lepra" sufrió una dura caída en su visita a Argentinos Juniors (3-0).El "Millonario" recuperará a Agustín Palavecino, quien recibió el alta médica de su lesión, y si bien Marcelo Gallardo no confirmó el equipo -como suele suceder- es muy factible que el ex Platense ingrese como titular.Lo que resta saber es si Palavecino vuelve a la titularidad, quién saldría, si Tomás Pochettino o Santiago Simón.El otro que está disponible para Gallardo es el paraguayo Robert Rojas, recuperado de su lesión, pero para que ingrese debería salir Marcelo Herrera.Javier Sanguinetti, DT del equipo rosarino, hará al menos dos variantes en la formación inicial, ya que Juan Garro sufrió una molestia muscular y su lugar podría ser ocupado por Juan Manuel García.La buena noticia para el club rojinegro es que ya cuenta con la habilitación del ecuatoriano Djorkaeff Reasco, pero aún queda por determinar si Sanguinetti lo incluirá desde el inicio -por Ramiro Sordo- o lo manda al banco de suplentes.La otra duda estaría en el mediocampo, donde Nicolás Castro dejaría su lugar a Jerónimo Cacciabbue, pero eso no se sabrá hasta último momento.Iván Arboleda; Armando Méndez, Cristian Lema, Willer Ditta, Leonel Vangioni, Pablo Pérez, Julián Fernández, Nicolás Castro, Juan Manuel García, Ramiro Sordo o Djorkaeff Reasco y Francisco González. DT: Javier Sanguinetti.Franco Armani, Marcelo Herrera o Robert Rojas, Paulo Díaz, Héctor Martínez, Milton Casco, Enzo Fernández, Enzo Pérez, Santiago Simón, Tomás Pochettino o Agustín Palavecino, Ezequiel Barco y Julián Alvarez. DT: Marcelo Gallardo.