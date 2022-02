Platense ante Sarmiento

Luego de que les empataron los partidos anteriores en los últimos minutos, Platense y Sarmiento de Junín se cruzarán en Vicente López buscando el triunfo que se les negó, cuando hoy se vean las caras por la tercera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

El árbitro será Martín Raffo con Adrián Barán y Rodolfo Rebasa como asistentes, en el partido que se disputará en el estadio "Ciudad de Vicente López", desde las 17 y televisación de TNT Sports.



ASÍ SIGUE LA FECHA

El resto de los partidos de esta tercera fecha: Zona A: Lunes, 19.15hs Banfield vs Gimnasia LP, 21.30hs San Lorenzo vs Defensa y Justicia. Martes, 19.15hs Patronato vs Talleres, 19.15hs Unión vs Atlético Tucumán, 21.30hs Racing vs Argentino. Zona B: Lunes, 17hs Barracas Central vs Tigre, 19.15hs Godoy Cruz vs Aldosivi. Martes, 21.30hs Central Córdoba vs Colón.