Libertad no pudo con Deportivo Norte

FOTO PRENSA LIBERTAD FUE DERROTA. / El elenco sunchalense no pudo con Deportivo Norte.

FOTO PRENSA LIBERTAD FUE DERROTA. / El elenco sunchalense no pudo con Deportivo Norte.

El Deportivo Libertad tuvo un buen partido, incluso ganó el último cuarto por 34-25, pero no pudo regresar a Sunchales con la victoria. En el juego correspondiente a la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol cayó ante Deportivo Norte de Armstrong por 85 a 79.Cerca del cierre estuvo a dos unidades de pasar al frente. Julian Eydallin y Manuel Alonso fueron los goleadores con 15 puntos.De esta forma los Tigres no pudieron sumar su tercera victoria al hilo. Fueron atrás en el marcador a lo largo del partido, lo remontó sobre el final pero no le alcanzó. Antes, en el inicio mismo del último cuarto, Norte sacó 17 de luz (62 – 45). Pero en ese mismo parcial, con seis unidades consecutivas de Eydallin, los de Porta acortaron 73 – 71.Sin embargo, las bombas finales de Borcellino sentenciaron el juego a favor de los de Armstrong.El próximo compromiso aurinegro será el martes, desde las 21:30 en el Hogar de los Tigres, ante Jachal de San Juan.