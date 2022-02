Aumento del subsidio al transporte de pasajeros: ¿frenan la suba del boleto en minibuses o se aplica a mejorar el servicio?

El Gobierno nacional dispuso otorgar un 20% de incremento del Fondo de Compensación al Transporte Público automotor de pasajeros urbano y suburbano del interior del país y el Municipio debe decidir si lo vuelca al proceso de refuncionalización y eficientización que lleva adelante para promover su uso o lo destina a subsidiar el costo del boleto, y no lo aumenta.

Sobre el final de la semana, el Gobierno nacional anunció que asistirá con $ 9.600 millones, en el primer trimestre de 2022 ($ 3.200 millones por mes), al transporte automotor de pasajeros del interior del país con el fin de compensar los desequilibrios financieros de las empresas del sector y, en los casos como el de nuestra ciudad, apuntalar el servicio que es prestado íntegramente por el Estado municipal.

La Resolución determina que se firmarán convenios entre el Ministerio de Transporte y cada provincia o municipio que recibirá la asistencia económica, para transferir los montos a cada una de las empresas de su jurisdicción.

En este sentido, la normativa fija que las provincias y los municipios deberán suscribir, conjuntamente con las empresas de transporte bajo sus jurisdicciones, la adhesión e implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), régimen al que Rafaela está adherida desde enero de 2019.

El subsidio destinado al transporte de pasajeros del interior del país es del 40% y la provincia de Santa Fe recibirá el 14,38%, poco más de 460 millones mensuales. Suma que el secretario de Transporte de la provincia Osvaldo Miatello consideró como “muy importante” porque “nos permite poder sostener el sistema, fundamentalmente lo relacionado con los salarios".

Está claro que las mayores tajadas se las llevarán las ciudades de Santa Fe y Rosario, debido a la envergadura del servicio que prestan las empresas privadas concesionarias del servicio. De todas maneras, en proporción, debería ser considerable la suma que llegará a nuestra ciudad y desde las áreas con incumbencia en la prestación del servicio, fundamentalmente Hacienda y Gestión Territorial y Transporte, deben definir a qué y cómo se imputarán.





SUBSIDIAR O INVERTIR

Un par de semanas atrás, la Coordinación de Gestión Territorial y Transporte municipal, Mónica Andreo, dialogó con La Opinión y tanto el aumento del boleto como el proyecto orientado a potenciar las ventajas del servicio para convertirlo en una opción válida para que se traslade la familia, estuvieron presentes en la nota.

Más aún si se tiene en cuenta que desde que se reanudó el servicio, en febrero del año anterior, luego del parate total al que obligó la emergencia sanitaria, la cantidad de usuarios comenzó a crecer gradualmente y hasta ubicarse en un nivel mayor al de pre-pandemia y se observa una demanda en ascenso.

“Para lograr este desafío -explicó la funcionaria- tenemos que optimizar el servicio en cuanto a recorridos y tiempo. Para que el rafaelino elija el transporte público de la ciudad hay que ofrecerle un servicio de calidad. Con ese fin adelantó que "ya está “en marcha un proceso de refuncionalización de recorridos de las 5 líneas, para mejorar el tiempo y los recursos para conectar más rápidamente diferentes puntos de la ciudad. Esto tiene que contemplar al nuevo hospital, en el norte de la ciudad, donde vamos a tener que hacer base como ahora lo hacemos en el Jaime Ferré. También estamos contemplando la localización del Campus de la UNRaf, que movilizará a cientos de estudiantes y es necesario que las líneas de colectivos lleguen ahí”.

De igual manera, Andreo comentó que para dotar de mayor seguridad a los choferes y pasajeros, “finalizamos el 2021 con 100 cámaras de seguridad colocadas, y hoy todos los coches de la flota las tienen y en todos está instalado el botón de pánico para dar aviso inmediato ante cualquier emergencia como puede ser un choque, un pasajero que se descompone o algún hecho de vandalismo. Todos estos dispositivos están conectados al Centro de Monitoreo y apenas se activa la alarma los agentes reconocen la unidad. Todo ello coadyuva a que, afortunadamente, no tengamos situaciones de inseguridad arriba de los colectivos”.

Y en el marco de esa mejora permanente que se han trazado, contó que “se adaptaron los equipos y ya tenemos 6 coches con aire acondicionado más los 2 nuevos que lo traen incorporado, que se incorporaron en febrero del pasado año y ya tenemos ingresado un expediente para adquirir otra unidad más este año”.

En este marco, y para mantener la inversión será necesaria una readecuación de los ingresos y la secretaria reveló que, como ocurre todos los años, se está estudiando el incremento del costo del boleto, que “está sujeto a la aplicación de una fórmula polinómica. "Es un análisis que ya comenzamos a realizar, pero todavía no tenemos el resultado. Luego el Intendente deberá tomar la decisión, como también si se hará en forma escalonada o de una sola vez”.

A modo de referencia, Andreo indicó que “el costo del boleto en Rafaela está en los $ 25, un valor que está bastante por debajo de los que se paga en otras ciudad. En Santa Fe, por ejemplo, el costo es de $ 46 y en Rosario está llegando a $ 47”.

Atendiendo estas dos cuestiones, seguramente en los próximos días, el Gobierno municipal determinará si las mayores partidas de dinero que llegarán de la Nación para solventar el transporte de pasajeros se destinará a subsidiar el costo del boleto y se generará un problema a futuro cuando haya que ajustarlo a valores reales o se aplicará la fórmula polinómica, se actualizará el costo del viaje y los recursos que llegarán irán a parar a las mejoras que están planificadas para hacerlo más eficiente.





POLINÓMICA DEL BOLETO

La ordenanza N° 4918 de diciembre de 2017 estipuló que la misma se componga de la siguiente forma: 60% según el aumento al personal municipal, 15% por los valores de los combustible -específicamente, gasoil grado 3- y 25% atendiendo a los valores de las reparaciones y repuestos. El artículo 3° de esa norma determina que sea de forma semestral y a “ad referendum” del Concejo. Esto quiere decir que lo puede aplicar de inmediato y luego debe aprobarlo o no el Cuerpo Legislativo.